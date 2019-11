La Ville de Montréal renouvelle son soutien à Montréal en fêtes

MONTRÉAL, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Pour une septième année consécutive, l'organisme Montréal en fêtes convie petits et grands à célébrer la période des Fêtes et l'arrivée du Nouvel An sur la place Jacques-Cartier. La Ville de Montréal rend possible la réalisation de Montréal en Fêtes : Place nordique et le spectacle du Nouvel An grâce à une contribution financière de 125 000 $ et un soutien technique de même valeur.

« Le temps des Fêtes est une belle occasion de réunir des personnes de tout âge et de tous horizons autour d'une célébration commune, à une période de l'année où il y a peu de grandes activités festives gratuites à l'extérieur. Cet événement contribue non seulement à l'enrichissement de la qualité de vie de la population, mais il génère également des retombées économiques importantes pour le secteur du Vieux-Montréal », a déclaré Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture et de la diversité montréalaise.

Soulignons que le spectacle du Nouvel An, la plus grande célébration du genre au Canada, attire chaque 31 décembre près de 50 000 spectateurs dans le Vieux-Port de Montréal et à la place Jacques-Cartier.

