La Ville de Montréal lance un appel de projets international pour le site du 150, rue de Louvain Ouest, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

Réinventer Montréal 2025-2026 : imaginez le 150, rue de Louvain Ouest

MONTRÉAL, le 5 juin 2025 /CNW/ - Pour sa 3e participation à l'initiative Réinventer Montréal, organisée par Reinventing Cities du C-40, la Ville de Montréal lance un appel de projets international pour le terrain vacant situé au 150, rue de Louvain Ouest, dans le secteur Chabanel de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Le thème retenu pour cette 3e édition de Réinventer Montréal est Quartier des proximités. Il invite les équipes multidisciplinaires à imaginer un projet mixte, zéro carbone, durable et résilient pour cet espace.

Le 150, rue de Louvain Ouest (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

L'équipe lauréate de Réinventer Montréal 2025-2026 fera l'acquisition du terrain afin d'y réaliser le projet gagnant. Celui-ci permettra notamment de renforcer et de compléter le pôle d'emplois du District central, en harmonisant les usages résidentiels et économiques. Une mixité d'usages sera privilégiée pour y créer un quartier complet, comprenant des espaces verts, des espaces publics d'intérêt, des corridors piétons qui sillonneront ce vaste terrain de 45 000 mètres carrés et des locaux commerciaux au rez-de-chaussée des bâtiments.

L'appel de projets international, auquel peuvent participer les entreprises locales, offre une occasion unique de créer un espace urbain innovant et multifonctionnel qui intègre, au cœur de sa démarche, des éléments de développement durable et d'inclusivité. Le site deviendra un véritable quartier vivant, situé à proximité des pistes cyclables et des transports en commun.

« Cet appel de projets pour le 150, rue de Louvain Ouest constitue la preuve que Montréal est résolument tournée vers une planification et une réalisation de milieux de vie qui renforcent la solidarité, l'équité et l'inclusion. Le thème de cette 3e édition, Quartier des proximités, représente sans contredit la direction que la Ville a prise depuis plusieurs années en matière d'urbanisme. Je suis très heureuse que ce terrain soit le choix de prédilection pour un projet ambitieux. Je suis certaine que les talents locaux et internationaux sauront nous surprendre et, surtout, répondre aux besoins de la communauté locale d'Ahunstic-Cartierville », a déclaré Émilie Thuillier, mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville et responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs au comité exécutif.

« À titre de membre du Réseau C40 depuis 2016, Montréal réaffirme avec cet appel de projets sa volonté de réduire ses émissions de gaz à effet de serre afin de lutter contre les changements climatiques, tout en poursuivant son objectif de carboneutralité d'ici 2050. Avec ce futur espace urbain diversifié, intégré et innovant, Montréal s'illustre en réunissant autour de la même table des expertises pluridisciplinaires locales et internationales qui contribueront à créer une ville plus résiliente et durable pour les communautés d'aujourd'hui et de demain », a souligné Benoit Dorais, responsable des finances et de l'évaluation foncière, de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques au comité exécutif.

À propos de Reinventing Cities, une initiative internationale

Cet appel de projets est organisé selon les règles générales de l'initiative Reinventing Cities, issue du C40, un regroupement international de villes engagées dans la lutte aux changements climatiques dont Montréal fait partie. Cette troisième participation de la Ville à Réinventer Montréal - C40 Reinventing Cities, fait suite aux appels de projets du 987, rue de la Commune Ouest ainsi que du 4000, rue Saint-Patrick, qui avaient été identifiés respectivement pour la première et la deuxième participation.

