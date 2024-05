La Ville de Montréal lance un appel à propositions pour soutenir l'entrepreneuriat au sein des communautés ethnoculturelles

MONTRÉAL, le 2 mai 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce le lancement de l'appel à propositions Entreprendre ensemble, qui vise à soutenir des projets pour faciliter l'accès à l'entrepreneuriat aux personnes issues des communautés ethnoculturelles.

Alors que l'écosystème entrepreneurial reste méconnu pour de nombreuses personnes issues des communautés ethnoculturelles, ce projet permet aux organismes d'initiation à l'entrepreneuriat d'assurer l'intégration de cette clientèle au milieu d'affaires montréalais.

Les organismes qui seront sélectionnés bénéficieront gratuitement du soutien d'une communauté de pratiques animée par des spécialistes de HEC Montréal, ainsi que d'une aide financière maximale de 75 000 $ pour une année de projet.

Les objectifs de l'appel à propositions sont d'accroître l'accès aux services de l'écosystème entrepreneurial aux membres des communautés ethnoculturelles qui possèdent ou qui désirent fonder une entreprise, de faciliter le développement de leurs compétences entrepreneuriales et de soutenir la persévérance et le succès de leurs projets d'affaires dans les premières étapes de leurs démarches.

« Nous sommes fiers de déployer des mesures pour stimuler l'entrepreneuriat des personnes issues de communautés ethnoculturelles, qui jouent un rôle central dans le tissu social et économique de la métropole. L'entrepreneuriat est un ingrédient essentiel à la vitalité économique de Montréal et cet appel à projets est un outil supplémentaire pour stimuler notre économie locale, au bénéfice de toute la population », a déclaré Luc Rabouin, président du comité exécutif et responsable des finances, du développement économique et de l'enseignement supérieur.

« Favoriser l'accompagnement des entrepreneurs et des organismes impliqués dans l'accès à la création d'entreprises est essentiel. C'est pourquoi nous travaillons à renforcer les réseaux de partenaires et à mettre de l'avant les compétences de chacune et de chacun, dans une pluralité de communautés, afin de favoriser la diversité en entrepreneuriat », a ajouté Alia Hassan-Cournol, conseillère associée au développement économique, au commerce et au design au sein du comité exécutif.

Pour plus de détails sur l'appel à propositions Entreprendre ensemble et les critères d'admissibilité, cliquez ici.

Renseignements: Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591 ; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]