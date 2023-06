La Ville de Montréal, l'arrondissement de Lachine et le Festival de littérature jeunesse de Montréal s'unissent pour nos enfants

Inauguration d'un nouvel espace jeunesse à la bibliothèque de Saint-Pierre et dévoilement de la programmation 2023 du FLJM

MONTRÉAL, arrondissement de Lachine, le 23 juin 2023 /CNW/ - La mairesse de Lachine, Maja Vodanovic, la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif, Ericka Alneus, le porte-parole du Festival de littérature jeunesse de Montréal (FLJM), Simon Boulerice, et la co-organisatrice du FLJM, Noémie Philibert-Brunet, ont inauguré la nouvelle zone jeunesse de la bibliothèque de Saint-Pierre et lancé la programmation 2023 du FLJM, finaliste aux 37e Grand Prix du Conseil des Arts de Montréal.

« C'est avec grande fierté que nous soutenons le Festival de littérature jeunesse de Montréal, qui rapproche nos enfants du merveilleux monde des livres. C'est beau de voir les enfants bouquiner de kiosques en kiosques, accompagnés de leurs frères, sœurs, amis, parents et grands-parents. Un enfant qui découvre la magie du livre apprend encore davantage à aimer, rêver et réfléchir », a déclaré Maja Vodanovic, mairesse de l'arrondissement de Lachine.

Une transformation de l'espace jeunesse

Les familles de Lachine peuvent désormais profiter d'un espace complètement réaménagé à la bibliothèque de Saint-Pierre. La zone jeunesse, conçue et réalisée par NÓS architectes, a bénéficié d'un financement de 100 000 $ du Bureau du design de la Ville de Montréal et est la première à être réalisée dans le cadre du projet Biblio.tests, soutenu dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal. Afin d'améliorer l'expérience des enfants, qui sont la principale clientèle de la bibliothèque, NÓS a élaboré un aménagement flexible s'adaptant aux différentes activités : gradins, maisonnettes sur roues, coussins en libre-service et poufs ont été ajoutés. Les travaux ont été réalisés sans nécessiter la fermeture de la bibliothèque et dans le respect des budgets alloués.

« Notre administration est fermement engagée à proposer une offre culturelle accessible dans tous les quartiers de Montréal. Le réaménagement de la bibliothèque de Saint-Pierre, financé dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, ainsi que le Festival de littérature jeunesse de Montréal, soutenu par le programme de soutien aux festivals et aux événements culturels pour la première fois cette année, en sont deux exemples probants. L'arrondissement de Lachine intègre la culture dans l'ensemble de ses actions et la Ville de Montréal est fière de le soutenir dans cette démarche », a déclaré Ericka Alneus, responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif.

Une grande fête familiale lors du 4e FLJM, le 13 août

Simon Boulerice et Noémie Philibert-Brunet ont dévoilé la programmation du FLJM, qui regroupera une panoplie d'artistes au parc Noël-Spinelli de Lachine, dont Simon Boulerice, Julien Paré-Sorel, Jay Odjick et Mélissa Mollen-Dupuis. Lors de ce 4e Festival, les familles trouveront un lieu de découvertes littéraires, un espace de rencontre avec les auteurs, illustrateurs, éditeurs et autres passionnés de littérature et un endroit regorgeant d'activités ludiques pour les jeunes. Les parents pourront assister à des conférences et découvrir tous les bienfaits de la littérature, non seulement comme outil d'apprentissage, mais aussi comme vecteur du renforcement de l'attachement chez l'enfant. Au total, 27 spectacles, ateliers et animations et 29 exposants seront présents pour partager la passion de la lecture.

« Je suis heureux de renouveler mon mandat de porte-parole pour ce précieux Festival de littérature, précisément car il est fédérateur. Ici, il n'y a pas d'insoutenables frontières, mais plutôt la réunification de l'imaginaire et de la vie grégaire. Et il y a des lecteurs et des lectrices avides, des parents investis, des artistes inspiré.e.s, des organisatrices inspirantes et l'été qui reprend du service. Bienvenue au confluent de tout ça », a déclaré le porte-parole du Festival de littérature jeunesse de Montréal, Simon Boulerice.

L'Entente de développement culturel de Montréal

L'Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024, établie entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, est dotée d'un budget de 158 M$. Elle favorise le développement d'actions culturelles, avec la contribution de partenaires de divers horizons. De plus, elle vise à valoriser une vie culturelle participative et engagée, à mettre en valeur les éléments identitaires du territoire, à dynamiser la relation entre la culture, le patrimoine et le territoire et à positionner la culture comme un moteur de développement durable économique, social et territorial.

Photo : télécharger ici

Zone jeunesse de la bibliothèque de Saint-Pierre. Crédit : Tristan Lajarrige

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Sources : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Pierrick Van Der Linden, Responsable du soutien aux élu.e.s, Arrondissement de Lachine, 514 290-3450, [email protected] ; Valérie Léger, Festival de Littérature Jeunesse de Montréal, 514 298 6160, [email protected]