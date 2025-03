La Ville de Montréal franchit une étape de plus vers un mont Royal, plus grand, plus vert et plus sécuritaire

MONTRÉAL, le 12 mars 2025 /CNW/ - Soucieuse de protéger l'avenir du mont Royal et les déplacements qui s'y font pour l'ensemble des usagers, la Ville de Montréal annonce l'octroi d'un contrat visant des services professionnels en ingénierie, en architecture du paysage et en design urbain. Ces services permettront de réaliser des études d'avant-projet et la conception de plans et devis, en vue de concrétiser, d'ici 2029, le projet de réaménagement des déplacements sur la montagne.

En augmentant la superficie verdie de la montagne, en minimisant l'érosion de la paroi rocheuse et en protégeant les déplacements pour tous les usagers, le projet de réaménagement, présenté en 2023, permettra, à terme, de protéger les déplacements des plus vulnérables. Il offrira également une expérience exceptionnelle de mobilité à pied et à vélo, renforcera la biodiversité fragile du mont Royal et mettra le site en valeur pour des générations à venir. Le concept d'aménagement prévoit le verdissement de l'équivalent de plus de trois terrains de football d'espaces asphaltés, un geste historique pour la protection du site emblématique de Montréal.

Ce contrat permettra de mobiliser une équipe multidisciplinaire qualifiée, dont les divers mandats visent à assurer la mise en œuvre de cette nouvelle vision de mobilité sur la montagne. L'accès piéton et vélo par l'est sera favorisé et les déplacements en transport en commun et en voiture seront concentrés par l'ouest.

En parallèle, la Ville de Montréal continue de collaborer avec les équipes de la STM afin de présenter le plan de services de transport en commun bonifié vers les entrées au pied de la montagne et au sommet du mont Royal, pour l'ensemble des usagers, dont les personnes aînées et les personnes à mobilité réduite. Ces analyses conjointes portent notamment sur la desserte bonifiée en autobus accessible depuis la station de métro Mont-Royal, le centre-ville, le Vieux-Montréal ainsi que la station REM Édouard-Montpetit. D'autres analyses portent sur les options de dessertes innovantes sur Camillien-Houde, telles que des minibus adaptés à toutes les clientèles.

Les services incluent dans l'entente accordée aujourd'hui visent principalement :

Phase 1 (2026-2027) : Les plans et devis pour le réaménagement du chemin Remembrance et des stationnements du Lac-aux-Castors et de la maison Smith, afin de matérialiser les objectifs de verdissement des espaces minéralisés annoncés lors de la COP15 .

(2027-2028) : L'avant-projet et les plans et devis pour sécuriser la voie Camillien-Houde et la transformer en grande promenade de mobilité active, une expérience unique d'accueil et de découverte du mont Royal. Phase 3 (2028-2029) : Les études, l'avant-projet et les plans et devis pour l'intersection de la voie Camillien-Houde, du chemin de la Côte- Sainte-Catherine , de l'avenue du Mont-Royal , du boulevard du Mont-Royal et de l'avenue du Parc. L'objectif est de construire une intersection simplifiée, plus conviviale et sécuritaire pour tous, en confirmant le rôle du parc comme lieu rassembleur et poumon vert des communautés montréalaises.

« Le mont Royal est une destination inestimable de Montréal, et on doit poser des gestes courageux pour permettre à un nombre toujours croissant de visiteurs de continuer d'en profiter. Un travail technique extrêmement rigoureux nous a permis de présenter un plan qui permet à la fois de sécuriser tous les déplacements des usagers, de préserver l'accès automobile à la montagne, de réduire l'érosion de la paroi rocheuse du col et de protéger la faune et la flore affectée par les sentiers informels. C'est un plan audacieux, nécessaire et ambitieux, que nous avons la responsabilité de concrétiser pour répondre aux enjeux immédiats et aux besoins des générations futures », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de concrétiser ce projet de réaménagement du mont Royal. En augmentant la superficie verdie et en protégeant les déplacements pour tous les usagers, nous allons non seulement renforcer la biodiversité fragile de la montagne, mais aussi offrir une expérience de mobilité à pied et à vélo sans précédent. Ce projet historique est un geste fort pour la protection de ce site emblématique de Montréal, et nous sommes impatientes et impatients de le voir se réaliser », a ajouté le responsable des grands parcs et du Mont-Royal au comité exécutif de la Ville de Montréal, Alex Norris

Quatre ans d'accélération des travaux sur le mont Royal

Voici les travaux réalisés au cours des dernières années :

Escalier Camillien-Houde

Restauration extérieure du chalet

Restauration du secteur du marécage

Réaménagement de l'intersection du chemin Remembrance et du chemin de la Côte-des-Neiges

Secteurs de l'escalier Trafalgar et réparations à l'entrée Peel

Prolongement de l'escalier de l'escarpement

Pour consulter les rendus visuels, cliquez ici.

