La Ville de Montréal finance le Réseau COOP pour les trois prochaines années

MONTRÉAL, le 5 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif accorde une contribution financière de 515 000 $ au Réseau COOP pour une durée de 3 ans (2020-2022) afin d'assurer son fonctionnement et la mise en valeur de 3 volets de son plan d'action.

Réseau COOP est un organisme de soutien à l'entrepreneuriat coopératif qui offre des programmes d'accompagnement, des outils et des réseaux formant un écosystème pour aider les entrepreneurs à développer leurs projets, leurs organisations et, ultimement, à accroître leur impact social. Il dessert une très large communauté d'entrepreneurs collectifs motivés par le modèle coopératif.

« Réseau COOP est un partenaire de premier plan voué au développement de l'entrepreneuriat collectif, un secteur d'intérêt stratégique pour Montréal. Cette contribution financière pour les trois prochaines années assurera la continuité et la croissance des activités du Réseau, tout en favorisant l'émergence et la mise en œuvre de nouveaux projets structurants en entrepreneuriat collectif », a déclaré le responsable du développement économique et commercial, ainsi que du design au comité exécutif, Luc Rabouin.

Depuis sa création en 2007, Réseau COOP offre des programmes de développement de compétences managériales aux porteurs de projets coopératifs. Il y a deux ans, il a ouvert un de ses parcours de formation aux OSBL du secteur de l'économie sociale. Il contribue aussi à animer l'écosystème entrepreneurial montréalais par la réalisation, à chaque année, de nombreux événements promotionnels, tels que la remise des bourses Parcours Coop à des projets d'affaires coopératifs qui se distinguent par leur grande qualité.

