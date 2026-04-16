La Ville de Montréal et Ouranos renouvellent leur partenariat pour renforcer l'adaptation et la résilience climatique

MONTRÉAL, le 16 avril 2026 /CNW/ - La Ville de Montréal et Ouranos, consortium québécois sur la climatologie régionale et l'adaptation aux changements climatiques, annoncent le renouvellement de leur entente de collaboration pour une durée de trois ans, effective à compter du 16 juin 2026.

Cette nouvelle entente s'inscrit dans la continuité d'une collaboration établie officiellement en 2017 et vise à consolider l'intégration des connaissances scientifiques les plus récentes dans les pratiques municipales. Elle permettra à la Ville de Montréal de mieux anticiper et gérer les impacts des changements climatiques sur son territoire, dans un contexte où leur fréquence, leur intensité et leur combinaison s'accentuent.

Un partenariat science-pratique au service des décisions publiques

Depuis près de vingt ans, le partenariat entre la Ville de Montréal et Ouranos vise à faire le pont entre les besoins concrets du terrain et la recherche scientifique, afin de soutenir les décideurs municipaux dans l'identification, l'évaluation et la mise en œuvre de stratégies d'adaptation systémiques et équitables.

La nouvelle phase de collaboration permettra notamment de :

Poursuivre des projets de recherche appliquée touchant des enjeux émergents, dont les impacts des changements climatiques sur les populations vulnérables, comme les personnes en situation de handicap ou d'itinérance ;

touchant des enjeux émergents, dont les impacts des changements climatiques sur les populations vulnérables, comme les personnes en situation de handicap ou d'itinérance ; Enrichir et mettre à jour le portrait de vulnérabilité climatique du territoire , en s'appuyant sur des méthodologies développées par Ouranos et adaptées aux réalités montréalaises ;

, en s'appuyant sur des méthodologies développées par Ouranos et adaptées aux réalités montréalaises ; Améliorer les outils de planification urbaine et de prise de décision , notamment en urbanisme, en mobilité et en gestion des infrastructures ;

, notamment en urbanisme, en mobilité et en gestion des infrastructures ; Renforcer la capacité d'adaptation organisationnelle et l'expertise climatique au sein des équipes municipales, notamment des formations sur les changements climatiques comprenant les élu.es.

Une collaboration structurante pour la Ville de Montréal

Un comité de coordination de l'entente avec une personne ressource d'Ouranos assure la coordination de la mise en œuvre des activités et projets développés au travers de cette collaboration.

Depuis plusieurs années , cette collaboration a mobilisé de nombreux services municipaux et plusieurs arrondissements, favorisant une approche intersectorielle de l'adaptation aux changements climatiques. Elle a également contribué à la vulgarisation des connaissances scientifiques, à la sensibilisation citoyenne et au rayonnement de Montréal comme métropole engagée et proactive.

Un investissement pour l'avenir et la résilience des communautés

Dans le cadre de l'entente, la Ville de Montréal versera à Ouranos une contribution financière maximale de 150 000 $ par année, pour un total de 517 387,50 $ (taxes incluses) sur trois ans, en plus d'une contribution en nature évaluée à 300 000 $, correspondant à l'équivalent d'une personne à temps complet par année.

Ce partenariat s'inscrit pleinement dans les engagements de Montréal 2030 et du Plan climat 2020-2030, en misant sur l'intégration de l'adaptation climatique dans les grands projets urbains et les investissements municipaux. Il constitue un levier pour réduire la vulnérabilité du territoire, limiter les coûts liés aux aléas climatiques et assurer une meilleure qualité de vie aux communautés montréalaises.

Citations

« Dans un contexte où les changements climatiques se manifestent de façon de plus en plus marquée à Montréal, ce partenariat avec Ouranos est essentiel pour appuyer nos décisions sur des données scientifiques solides et actuelles. Il renforce notre capacité collective à planifier, aménager et investir de façon responsable et résiliente pour nos communautés »

-- Gabrielle Rousseau-Bélanger, responsable de l'environnement, de la transition écologique et des espaces verts au comité exécutif de la Ville de Montréal

« Déjà engagé aux côtés de la Ville de Montréal pour faire face aux impacts des changements climatiques, Ouranos contribue activement aux efforts d'adaptation en cours. Le renouvellement de cette entente nous permet de poursuivre cet élan avec vigueur et ambition. Pour relever un défi aussi complexe, il est indispensable de s'appuyer sur une science solide, capable d'éclairer les décisions, qu'il s'agisse des infrastructures, de l'aménagement du territoire ou de la création de milieux de vie agréables et résilients. Plus que jamais, cette collaboration est un levier pour bâtir une ville à la hauteur des changements climatiques qui s'intensifient »

-- Alain Bourque, directeur général, Ouranos

Cet engagement a été annoncé dans le cadre du Sommet Climat Montréal 2026. Le Sommet Climat Montréal donne rendez-vous aux leaders des milieux économique, institutionnel, municipal, philanthropique, communautaire et environnemental de la métropole afin de favoriser les collaborations et de mettre en lumière des actions concrètes, des solutions structurantes et des collaborations intersectorielles pour accélérer la transition, renforcer la résilience et consolider le leadership climatique de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

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