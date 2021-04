La Ville de Montréal et l'Arrondissement MHM doivent prendre leurs responsabilités et agir sur-le-champ

Développement du secteur L'Assomption Sud - Longue-Pointe

MONTRÉAL, le 30 avril 2021 /CNW Telbec/ - L'entreprise montréalaise de transport logistique, Ray-Mont Logistiques, se désole que la Ville de Montréal et l'Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM) refusent d'assumer leurs responsabilités et d'entamer un dialogue constructif sur le développement du projet de plateforme logistique intermodale dans le secteur L'Assomption Sud - Longue-Pointe. Depuis cinq ans, l'entreprise tend la main à de multiples reprises aux élu.e.s en leur soumettant des solutions concrètes pour favoriser la cohabitation entre les activités industrielles du secteur et les zones résidentielles; ceux-ci n'ont jamais donné suite aux propositions.

Rappelons que depuis 2017, l'Arrondissement refuse illégalement de délivrer un permis de construction à l'entreprise pour qu'elle y développe ses activités sur le terrain de l'ancienne fonderie Canadian Steel Foundries. L'entreprise a dû solliciter l'intervention des tribunaux pour statuer sur son droit d'opérer. La Cour supérieure, puis la Cour d'appel du Québec, ont toutes deux donné raison à Ray-Mont Logistiques et ordonnées à l'Arrondissement d'émettre le permis à l'entreprise.

Malgré ce litige, l'entreprise a transmis près d'une dizaine de lettres et de demandes de rencontre aux élu.e.s de la Ville et de l'Arrondissement pour tenter de déjudiciariser le conflit et de discuter de bonne foi des mesures de cohabitation qu'elle voulait mettre en place. À chaque reprise, les élu.e.s ont préféré la poursuite de la judiciarisation plutôt que la discussion, notamment en portant en appel le jugement de la Cour supérieure. Maintenant que les tribunaux ont tranché et que le permis de l'entreprise a été délivré, les élu.e.s doivent prendre leurs responsabilités et se mettre à table pour discuter d'un projet gagnant-gagnant, comme l'entreprise propose de le faire depuis des années.

« L'administration de Projet Montréal est en poste depuis près de 4 ans, elle possède toute l'autorité règlementaire et les pouvoirs afin de modifier et d'émettre ou non un permis, pas les citoyens. Les élu.e.s ne peuvent se décharger de leurs responsabilités en demandant aux citoyens de faire le travail à leur place. Le maire Lessard-Blais doit assumer son rôle et accepter de rencontrer une entreprise sérieuse qui développe un projet majeur dans son arrondissement. Bien que je sois très heureux de discuter d'idées avec les citoyens, c'est aux élu.e.s de s'asseoir et de faire leur travail afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de cicatrices dans le quartier pour les 50 prochaines années. Advenant le cas, ils devront assumer toute la responsabilité des conséquences de leurs inactions. Je tends encore une fois la main aux élu.e.s, il n'est pas trop tard pour changer de cap, mais le temps presse et commence à manquer » a déclaré Charles Raymond, président-directeur général de Ray-Mont Logistiques.

Émis le 1er avril 2021, le permis autorise l'entreprise à développer son projet tel que déposé à l'Arrondissement en 2017, alors que les discussions sur les mesures de cohabitation étaient à peine entamées. En raison des modifications de zonage et de la judiciarisation du dossier, l'entreprise est contrainte de respecter à la lettre le permis émis, l'empêchant ainsi de faire toute modification sans enclencher un nouveau processus de discussion avec l'Arrondissement. Toutefois, les élu.e.s refusent catégoriquement de rencontrer l'entreprise en invoquant le recours en dommages que celle-ci a déposé à l'endroit la Ville.

« Après 4 ans de procédures judiciaires longues et coûteuses qui ont paralysé l'un des projets phares de notre développement, il est légitime de demander une réparation en dommages pour les actions illégales de la Ville dont deux tribunaux ont tranché. Cela ne devrait cependant pas nous empêcher d'avoir une discussion de bonne foi et axée sur l'avenir avec les élu.e.s. Nous ne serons ni la première, ni la dernière entreprise en litige avec la Ville, qui maintient un canal de communication avec les élu.e.s. La balle est dans le camp du maire Lessard-Blais » a conclu l'entrepreneur.

Le projet de Ray-Mont Logistiques en bref

L'entreprise exerce présentement ses activités dans le Sud-Ouest de Montréal où son terrain a atteint sa pleine capacité. Elle désire poursuivre sa croissance sur un terrain mieux adapté et contribuer à l'efficacité logistique du Port de Montréal.

La localisation du site dans MHM, son zonage, son ampleur et sa proximité avec le Port de Montréal et les infrastructures de transport routier et ferroviaire en font un lieu stratégique autant pour l'entreprise que pour la Ville.

L'entreprise désire y développer une plateforme logistique intermodale qui vise à faire le transbordement et la conteneurisation de commodités destinés aux marchés internationaux.

En déménageant ses activités du Sud-Ouest pour les rapprocher du Port de Montréal, Ray-Mont Logistiques atteindra les objectifs suivants en matière de transport et d'environnement :

Réduction de près du tiers du camionnage lourd total sur la rue Notre-Dame ;

sur la rue ;

Réduction de 82 % des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise;



Réduction de 88 % de la distance parcourue sur les routes locales par du camionnage lourd généré par l'entreprise1.

À propos de Ray-Mont Logistiques

Chef de file nord-américain en solutions intégrées d'expéditions maritimes conteneurisées, Ray-Mont Logistiques exerce ses activités à Montréal depuis sa fondation en 1992. L'entreprise opère des terminaux de transbordement logistique intermodaux à Montréal, Vancouver, Prince-Rupert, Seattle et Charleston. Avec plus de 400 employés et plus de 100 000 conteneurs transités par année, Ray-Mont est fier d'être l'un des plus importants transitaires de conteneurs maritimes au Canada et de faire rayonner l'expertise montréalaise aux quatre coins du monde.

1 Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT), janvier 2017

