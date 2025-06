La Ville de Montréal dévoile ses actions posées pour accroître l'accessibilité universelle dans la métropole

MONTRÉAL, le 4 juin 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine québécoise des personnes handicapées, la Ville de Montréal a présenté aujourd'hui devant la Commission sur le développement social et la diversité le bilan des actions réalisées en 2024, ainsi que plusieurs actions prévues en 2025 pour améliorer l'accessibilité universelle dans la métropole.

Parmi les mesures mises en place en 2024, la Ville s'est dotée d'un Plan municipal en accessibilité universelle 2024-2030. Ce plan fixe des résultats ambitieux et inclut des moyens concrets pour mesurer la progression de la Ville en matière d'accessibilité. À cet effet, un système de priorisation a été implanté pour mieux traiter les plaintes liées au déneigement, et des aménagements piétonniers ont été réalisés dans neuf arrondissements pour faciliter les déplacements. Du côté des bibliothèques, les collections ont été enrichies avec 1 784 documents en gros caractères, 5 342 livres audionumériques et 35 826 livres numériques. La Ville a aussi bonifié le Programme d'aide à l'accessibilité des commerces, en augmentant le montant maximal de financement des travaux admissibles, qui passe de 15 000 $ à 40 000 $. Pour découvrir toutes les actions menées par la Ville en 2024 et suivre leur état d'avancement, cliquez ici.

La Ville a aussi présenté devant la Commission des nouvelles mesures en cours d'élaboration. Ainsi, au cours de l'année 2025, la Ville prévoit notamment :

Lancer un projet-pilote de BIXI adapté aux fauteuils roulants au parc du Mont-Royal , pour offrir plus de services accessibles ;

, pour offrir plus de services accessibles ; Simplifier les critères d'aménagement lors des demandes d'installation de débarcadères pour personnes handicapées ;

Ajouter un canal de communication de type assistant virtuel sur le site montreal.ca en complémentarité au service téléphonique 311 ;

Améliorer et rendre plus accessible l'expérience lors des visites dans les bibliothèques municipales et les cinq musées d'Espace pour la vie.

Ces mesures visent à rendre la métropole plus inclusive pour que toutes les personnes, peu importe leurs capacités, puissent vivre leur quotidien sans obstacles. Rappelons que les priorités municipales en accessibilité universelle 2024-2030 résultent des travaux du Chantier en accessibilité universelle (Chantier AU), d'une série d'ateliers citoyens, ainsi que d'une mobilisation sans précédent de tous les services, arrondissements et bureaux de la Ville.

Elles visent une transformation de l'appareil municipal articulée autour d'actions concrètes telles que :

Augmenter la proportion de personnes ayant une limitation fonctionnelle qui occupent des postes à la Ville ;

Réviser la règlementation en lien avec les cafés-terrasses et bonifier l'accessibilité des projets de piétonnisation ;

Aménager de manière proactive des débarcadères et des places de stationnement pour personnes handicapées à proximité des lieux fréquentés ;

Intégrer des projets pilotes en accessibilité universelle dans certaines maisons de la culture.

Le Plan municipal 2024-2030 en accessibilité universelle amène également des modifications dans la structure de gouvernance de la métropole. La lutte au capacitisme est renforcée dans le mandat du Bureau des commissaires. Cette nouveauté vient répondre à l'une des recommandations du Chantier AU, soit d'avoir une gouvernance solide, décisionnelle et concertée en matière d'accessibilité au sein de la Ville.

« Grâce aux nombreuses actions déjà mises en œuvre, nous démontrons clairement notre engagement à devenir une ville qui intègre l'accessibilité universelle dans ses prises de décisions et la mise en œuvre de ses activités. Le Plan municipal en accessibilité universelle est un levier concret pour faire de l'accessibilité un droit pleinement reconnu et appliqué dans toutes les sphères de la vie municipale », a déclaré Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au sein du comité exécutif.

