La Ville de Montréal dévoile les projets citoyens retenus dans le cadre du 2e budget participatif

MONTRÉAL, le 29 nov. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer les projets citoyens lauréats du 2e budget participatif, qui avait pour thèmes : la jeunesse, la sécurité et l'équité. À la suite du premier Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée, l'administration montréalaise a souhaité impliquer les jeunes dans la recherche de solutions pour améliorer leurs milieux de vie. Les cinq grands projets gagnants dévoilés aujourd'hui ont tous été développés à partir des idées proposées et choisies par les jeunes Montréalaises et Montréalais. Ils seront implantés dans 35 lieux spécifiques, et ce, dans 16 arrondissements montréalais.

Le budget participatif est un outil phare de participation publique et d'engagement citoyen, car il offre la possibilité à la population montréalaise de participer de manière directe et concrète au développement de la métropole et de nos quartiers.

Plus de 650 idées d'aménagements ou d'équipements municipaux ont été proposées par les citoyennes et les citoyens grâce aux différentes activités de mobilisation qui ont eu lieu au sein des différents arrondissements, à l'automne 2022. Les Montréalaises et les Montréalais ont ensuite été invités à choisir parmi 31 projets retenus, lors d'un vote organisé du 29 septembre au 29 octobre 2023, accessible en ligne sur Réalisons Montréal pour toutes les personnes de 12 ans et plus vivant à Montréal, ainsi que pour les commerçantes et les commerçants du territoire.

Une trentaine d'activités de vote ont également été organisées dans des milieux scolaires, des installations municipales ou en collaboration avec des organismes communautaires, particulièrement dans les quartiers vulnérables, afin d'assurer une plus grande représentativité des personnes participantes. Encore une fois cette année, la population a été au rendez-vous, alors que plus de 17 000 personnes ont voté.

Les projets lauréats du 2e budget participatif

Les projets citoyens de ce 2e budget participatif de la Ville de Montréal devaient porter sur au moins l'un des trois thèmes de l'année, soit la jeunesse, l'équité ou la sécurité. Une enveloppe de 31,5 M$ est prévue pour réaliser les projets lauréats. Bien qu'une enveloppe de 5 M$ du budget total était initialement réservée aux jeunes, c'est l'entièreté de l'enveloppe qui leur sera finalement consacrée.

Les 5 projets choisis par les citoyennes et les citoyens sont :

● Les micro-parcs et micro-places

L'aménagement de petits parcs et de places publiques végétalisées dans les quartiers. Ces nouveaux lieux de détente et de rencontres occuperont des portions de rues ou des terrains publics sous-utilisés. Leur design reflétera la personnalité des quartiers et sera respectueux de l'environnement.

● Montréal grimpe!

L'aménagement de parois et l'installation de blocs d'escalade à l'extérieur. L'accès libre permettra aux personnes de tous les âges et de tous les niveaux de grimper à volonté.

● Les gyms de quartier à ciel ouvert

L'aménagement d'équipements polyvalents et de parcours pour l'entraînement extérieur dans des parcs et des espaces sous-utilisés. La forme physique, les saines habitudes de vie et l'esprit communautaire seront ainsi encouragés. Des panneaux présenteront simplement les exercices qui peuvent être réalisés avec les équipements.

● Des aires d'activités accessibles pour toutes les générations

L'ajout d'aires d'activités universellement accessibles dans différents parcs locaux, pour que toutes les générations puissent en profiter. Des bancs berçants, des stations d'exercices, des fontaines à boire et des modules de jeux pourront être utilisés sans obstacle.

● Les mini-forêts de Montréal

La plantation compacte d'arbres et d'arbustes sur des terrains publics qui aideront à rafraîchir les quartiers, favoriseront la biodiversité et offriront des espaces nourriciers. Elles s'ajouteront aux 15 mini-forêts réalisées lors du premier budget participatif, en ciblant des zones moins végétalisées de la ville.

Le montant total pour les projets lauréats est de 31 509 275 $, soit une bonification de quelque 1,5 M$ par rapport au budget initialement prévu pour la 2e année (30 M$) afin de permettre la réalisation des 5 projets ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

La planification des différents projets par les arrondissements et les services concernés débutera à partir de janvier 2024 et la Ville s'engage à amorcer la réalisation dans les deux prochaines années.

Citations

« L'an dernier, face à la montée de la violence dans la métropole, nous avons organisé un premier Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée lors duquel les jeunes nous ont confié leur volonté d'avoir les moyens de réaliser leurs rêves et leurs projets dans leurs quartiers. Il allait de soi de leur permettre de façonner concrètement leur quartier et leur ville, via le budget participatif. J'applaudis l'entièreté des idées qui ont été proposées dans le cadre de ce budget participatif, qui confirment l'intérêt de la population à réaliser des projets qui lui tiennent à cœur », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« C'est avec fierté que nous dévoilons les cinq projets gagnants du 2e budget participatif de la Ville de Montréal, dont le thème était la jeunesse, la sécurité et l'équité. Les jeunes sont ceux qui connaissent le mieux leur quartier et leur milieu de vie, c'est pourquoi il était important qu'ils soient au cœur de la démarche, et que nous leur offrons un moyen concret de s'impliquer dans des décisions municipales qui auront un impact sur l'avenir de notre ville. Les projets présentés aujourd'hui sont tous issus d'une volonté des citoyennes et des citoyens de voir leurs quartiers verdis, avec des équipements sportifs de qualité et des aires de jeux accessibles pour tous et toutes. Chacun à leur manière, ils contribueront à améliorer la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais de tous âges, issus des quatre coins de la ville », a souligné le responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie au sein du comité exécutif, Robert Beaudry.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Direction des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]