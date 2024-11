La Ville de Montréal dévoile les Grands prix 2024 de l'Opération patrimoine Montréal

MONTRÉAL, le 27 nov. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal a dévoilé, hier soir, les lauréates et les lauréats de l'Opération patrimoine 2024. Cette initiative de la Ville de Montréal, en partenariat avec Héritage Montréal et le gouvernement du Québec, vise à célébrer le patrimoine montréalais sous toutes ses formes et à sensibiliser la population à l'importance de le protéger.

Un jury de sept membres, présidé par Denis Boucher, président du Conseil du patrimoine de Montréal, a sélectionné les projets primés à la suite d'un appel de candidatures qui s'est déroulé du 18 avril au 14 juin 2024. Au total, 21 propositions étaient en lice dans 5 catégories : Prendre soin, Redonner vie, Savoir-faire, Faire connaître et Agir ensemble.

Les Grands prix de l'Opération patrimoine soulignent la force de l'identité collective montréalaise et les façons de l'ancrer dans un présent bien vivant, afin de contribuer à la conservation du patrimoine dans une perspective porteuse d'avenir. Ce concours est ouvert à toutes les citoyennes et à tous les citoyens ainsi qu'aux organisations des arrondissements et des villes liées de l'agglomération de Montréal.

« Qu'il soit matériel ou immatériel, le patrimoine montréalais marque profondément l'identité de notre métropole. Par l'architecture, les paysages, l'archéologie ou les savoir-faire, le patrimoine est une richesse à conserver, à faire connaître, à célébrer. Peu de villes en Amérique ont cette chance extraordinaire de posséder un patrimoine aussi riche et diversifié que le nôtre. Je tiens à remercier toutes les personnes, ainsi que les organisations qui ont participé à ces Grands prix de l'Opération patrimoine Montréal et je félicite les lauréates et les lauréats qui se sont distingués dans l'une ou l'autre des cinq catégories », a déclaré la responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif, Ericka Alneus.

Lauréats

Prix Prendre soin 2024 : 251, avenue de l'Épée

Plusieurs éléments ont été refaits comme à l'origine, dont les piliers de maçonnerie et la galerie, avec ses colonnes tournées coniques surplombées d'un chapiteau ionique. Le couronnement du toit en médaillon a été restauré, de même que la couverture en cuivre naturel et ses larmiers. Le jury souligne l'exemplarité de la démarche des propriétaires, qui ont eu recours à des recherches historiques, ainsi qu'à des artisans spécialisés et reconnus pour mener à bien leur projet de restauration.

Prix Redonner vie 2024 : Halte de la Visitation

Ce bâtiment, situé à proximité de l'église de La Visitation du Sault-au-Récollet, un immeuble patrimonial classé, et en bordure du site archéologique de Fort-Lorette, n'était plus utilisé depuis 2007. L'objectif principal consistait à redonner vie à ce bâtiment inutilisé en lui donnant une nouvelle vocation comme lieu de rassemblement. Le jury souligne qu'il s'agit d'un bel exemple de travaux visant à conférer un nouvel usage à un bâtiment patrimonial, tout en préservant sa personnalité d'origine. Le jury a également salué l'aspect communautaire du projet.

Prix Savoir-faire 2024 : Jeff Sheckman et le Studio du verre

Avec ce prix, le jury souhaite récompenser la carrière de Jeff Sheckman et les efforts qu'il a menés avec le Studio du verre. Le jury est d'avis que sa contribution à la pratique du vitrail est à la fois majeure et très appliquée au patrimoine montréalais. Ses réalisations, qui touchent tant des églises que des bâtiments publics, permettent en outre de souligner, plus largement, la contribution des artisans à des projets d'envergure, tels que la restauration de l'hôtel de ville de Montréal.

Prix Faire connaître 2024 : Broder ses racines

En 2023 et 2024, PAAL Partageons le monde a réalisé le projet de médiation interculturelle Broder ses racines dans le but de découvrir l'histoire qui façonne notre patrimoine territorial et de réfléchir au sentiment d'appartenance. Pilar Hernandez Romero et Yaen Tijerina ont dirigé six rencontres de broderie sur photographies anciennes. Des visites historiques dans les quartiers d'Ahuntsic et de Notre-Dame-de-Grâce et aux Archives nationales du Québec ont permis aux participantes et aux participants de réfléchir au processus d'enracinement dans leur quartier ainsi qu'à leur rapport à l'histoire et au patrimoine. En choisissant ce projet, le jury tient à faire connaître cette initiative inclusive, accessible et interculturelle.

Mention Faire connaître : Atelier d'histoire de la Pointe-aux-Trembles

À l'occasion du 350e anniversaire de fondation de la Pointe-aux-Trembles, l'Atelier d'histoire de la Pointe-aux-Trembles a contribué aux célébrations en publiant le Dictionnaire historique de la Pointe-aux-Trembles 1674-2024. Cette publication en couleur de 200 pages, abondamment illustrée, comprend une ligne du temps de même qu'environ 300 entrées alphabétiques rappelant les événements marquants, les personnages significatifs et les lieux et immeubles de valeur patrimoniale.

Prix Agir ensemble 2024 : RÉCO

Bien que le jury soit d'avis que RÉCO est d'abord un OBNL et moins une action collective, il considère néanmoins que ce projet vient d'une impulsion du milieu et que son mode de fonctionnement basé sur l'économie circulaire et l'implication de plusieurs acteurs rejoint directement la population. Le jury souligne le caractère novateur du projet qui vise à redonner une deuxième vie aux matériaux et en les rendant disponibles aux citoyennes et aux citoyens.

Dans le contexte des défis liés à la pandémie de la COVID-19, Architecture sans frontières Québec a pris en charge l'organisme Éco-Réno, en vue de concevoir et de mettre en œuvre un ambitieux projet de redéveloppement complet du commerce. Mis en œuvre en 2023, ce projet incluait le passage d'Éco-Réno vers un modèle d'affaires innovant, doté d'un ensemble de caractéristiques finement étudiées et nécessaires pour le repositionner dans un marché concurrentiel, dont la nouvelle image de marque RÉCO.

Opération patrimoine Montréal

Rappelons que c'est en 2017 que la Ville lançait, en partenariat avec Héritage Montréal et le gouvernement du Québec, l'Opération patrimoine Montréal, en remplacement de l'Opération patrimoine architectural de Montréal, créée en 1991. L'Opération patrimoine Montréal récompense les citoyennes et les citoyens qui contribuent à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine, tant matériel qu'immatériel, comme la préservation et la réhabilitation du bâti, les savoir-faire, la diffusion et les initiatives citoyennes.

L'Opération patrimoine Montréal est soutenue dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, financée conjointement par le ministère de la Culture et des Communications et la Ville. Soulignons également qu'Héritage Montréal est un précieux partenaire de l'Opération patrimoine Montréal depuis ses origines, en 1991.

Pour plus de détails en lien avec l'Opération patrimoine Montréal, consultez cette page.

