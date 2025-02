La Ville de Montréal déclenche une opération spéciale de chargement de la neige sur les voies prioritaires

MONTRÉAL, le 14 févr. 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce le début d'un chargement spécial de neige sur les voies prioritaires et stratégiques à la suite de la trentaine de centimètres de neige tombée hier sur la métropole et à l'approche d'une autre bordée significative prévue au cours des 36 prochaines heures.

Ce chargement débutera à 19 h ce vendredi 14 février 2025 et visera le dégagement rapide et partiel des accès aux grands axes routiers, institutions stratégiques, aux services d'urgence et les rues très étroites.

L'objectif est de dégager le plus de kilomètres du réseau possible en prévision d'une autre tempête de neige qui est annoncée le dimanche 16 février 2025. Les citoyennes et citoyens sont invités à surveiller les informations et à poser des gestes simples qui permettent d'accélérer les opérations.

Consignes pour accélérer les opérations de déneigement

Respectez les interdictions de stationnement ;

Dégagez les trottoirs des encombrants et laissez les sacs à ordures et les bacs sur votre terrain ;

La Ville de Montréal invite les gens à consulter la section Déneigement du site Internet montreal.ca. Les ressources disponibles inclues :

Prudence lors des déplacements

Établissez un contact visuel avec le conducteur pour vous assurer qu'il ait connaissance de votre présence. Gardez en tête que les véhicules de déneigement doivent souvent avancer et reculer pour effectuer leur travail ;

N'oubliez pas que les véhicules de déneigement ont de grands angles morts.

