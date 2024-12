La Ville de Montréal déclenche sa première opération de chargement de la neige de l'hiver

MONTRÉAL, le 10 déc. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce le début de sa première opération de chargement de la neige de l'hiver à partir de 19 h, ce mardi 10 décembre 2024, dans tous les arrondissements.

Considérant la hausse du mercure qui s'est amorcée, la fonte de la neige et l'eau pouvant s'accumuler, combinées aux précipitations prévues pour les prochains jours, la Ville a mobilisé ses équipes pour effectuer le chargement le plus rapidement possible et ainsi éviter des accumulations d'eau.

D'ici le début du chargement de la neige, les équipes s'affairent à terminer le déblaiement et l'épandage de sel sur les trottoirs et les voies de circulation ainsi qu'à dégager les puisards et les rayons à l'intersection des rues afin de permettre à l'eau de s'évacuer.

Près de 3 000 personnes et 2 500 véhicules de déneigement prendront part aux opérations de chargement sur les quelque 10 000 kilomètres que compte le réseau municipal.

Mesures pour assurer l'efficacité du chargement :

Un total de 8 060 places de stationnement sont disponibles de nuit, entre 21h et 7 h ;

Un retrait rapide des interdictions de stationnement une fois le chargement complété ;

Une attention soutenue portée aux trottoirs afin de faciliter les déplacements actifs ;

Des interventions accrues de l'Escouade mobilité afin de libérer le domaine public de tout mobilier ou matériel pouvant ralentir les opérations.

Liens utiles pour affronter l'hiver

La Ville de Montréal invite les gens à consulter la section Déneigement du site internet montreal.ca. Les ressources disponibles incluent :

Carte pour trouver du stationnement gratuit ;

; L'application Info neige Montréal pour suivre l'état d'avancement des opérations de déneigement ;

Système INFO-Remorquage qui permet de retrouver un véhicule remorqué.

L'Avis-Alertes pour être informé des opérations de déneigement.

Consignes pour accélérer les opérations de déneigement

Respectez les interdictions de stationnement ;

Dégagez les trottoirs des encombrants et laissez les sacs à ordures et les bacs sur votre terrain ;

Stationnez votre véhicule parallèlement au trottoir, à 30 cm de ce dernier, et rabattez les rétroviseurs.

Prudence lors des déplacements

Établissez un contact visuel avec le conducteur pour vous assurer qu'il ait connaissance de votre présence. Gardez en tête que les véhicules de déneigement doivent souvent avancer et reculer pour faire leur travail ;

N'oubliez pas que les véhicules de déneigement ont de grands angles morts.

SOURCE Ville de Montréal - Direction des affaires publiques et du protocole

Source et renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected] ; Disponibilité médiatique : Philippe Sabourin, porte-parole administratif, Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, 514 923-1295