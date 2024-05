La Ville de Montréal annonce la nomination de Nadia Bastien à titre de directrice générale adjointe - Qualité de vie

MONTRÉAL, le 1er mai 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer la nomination de Mme Nadia Bastien à titre de directrice générale adjointe - Qualité de vie. Elle dirigera cette direction générale adjointe avec le mandat de superviser et de coordonner les activités qui visent directement à améliorer le cadre de vie de la population montréalaise, tant sur le plan environnemental, que culturel et social. La DGA - Qualité de vie est chargée des services corporatifs et des organismes municipaux suivants : Service de la culture, Service de la diversité et de l'inclusion sociale, Espace pour la vie, Service de l'environnement ainsi que le Conseil des arts de Montréal et le musée Pointe-à-Callière.

Dans le cadre de son mandat, Mme Bastien sera appelée à travailler sur plusieurs dossiers afin d'accélérer le virage de l'inclusion, dont l'itinérance et l'intégration de l'accessibilité universelle dans les activités de la Ville. Elle œuvrera également à renforcer l'équité territoriale par le déploiement des quartiers inclusifs et résilients et pilotera notamment les travaux entourant l'adoption de la prochaine politique de développement culturel.

Mme Bastien est titulaire d'un baccalauréat en éducation, d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion, ainsi que d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) spécialisée dans la gestion des entreprises collectives. Comptant près de 20 ans d'expérience en gestion d'organisations, elle a travaillé au sein d'organisations de la société civile, à l'international puis dans le secteur public. Depuis 2021, Mme Bastien agissait comme directrice du Service de la diversité et de l'inclusion sociale. Dans le cadre de ses fonctions, elle a mis en œuvre le premier plan d'action montréalais en diversité et inclusion sociale, ainsi que des interventions en développement social, intégration des nouveaux arrivants, prévention de la sécurité urbaine et lutte contre la pauvreté et les discriminations.

« Mme Bastien est la personne toute désignée pour poursuivre nos efforts visant à créer des milieux de vie mixtes, inclusifs et exempts de discrimination sur l'ensemble du territoire montréalais. Forte de son expertise à la tête de différentes organisations venant en aide aux plus vulnérables de notre société, Nadia incarne la force mobilisatrice nécessaire pour réduire les disparités entre nos quartiers et renforcer nos engagements envers une qualité de vie équitable pour l'ensemble de la population montréalaise », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Sa grande expertise, son leadership et sa contribution significative à l'amélioration du milieu de vie de la population montréalaise ainsi qu'aux orientations de la planification stratégique Montréal 2030 font de Mme Bastien un atout précieux pour la direction générale et les équipes présentes sous la direction générale adjointe - Qualité de vie », a déclaré Serge Lamontagne, directeur général de la Ville de Montréal.

« Je suis fière de poursuivre mon engagement envers la population montréalaise et de contribuer activement à sa qualité de vie, notamment en renforçant l'équité et l'inclusion de toutes les personnes, en soutenant la vitalité culturelle de notre métropole, tout en assurant l'accès à la culture, en protégeant l'environnement et la biodiversité », a confié la nouvelle directrice générale adjointe, Nadia Bastien.

L'entrée en poste de Mme Bastien est prévue le 20 mai 2023.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Ville de Montréal, Direction des relations de presse, [email protected]