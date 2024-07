La Ville de Montréal annonce la nomination de Brigitte Grandmaison à titre de directrice générale adjointe - Services de proximité

MONTRÉAL, le 4 juill. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer la nomination de Mme Brigitte Grandmaison à titre de directrice générale adjointe - Services de proximité. Cette direction générale adjointe contribue, en concertation et en complémentarité avec les arrondissements, à l'amélioration et à la modernisation continue de la prestation de services de la Ville, tout en favorisant une expérience citoyenne arrimée aux besoins évolutifs de la population montréalaise. La DGA - Services de proximité comprend les services corporatifs et organismes municipaux suivants : le Service de la concertation des arrondissements et de l'expérience citoyenne, le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, le Service du matériel roulant et des ateliers, le Service des technologies de l'information et la Société du parc Jean-Drapeau.

Dans le cadre de son mandat, Mme Grandmaison sera appelée à travailler sur plusieurs dossiers majeurs, qui ont un impact direct sur les citoyennes et les citoyens, parmi lesquels on retrouve notamment l'amplification du plan de propreté de la Ville, le renforcement de l'Escouade mobilité et la poursuite du déploiement du Plan nature et sports. Toujours dans une optique d'améliorer les services à la population, elle contribuera particulièrement à relever les défis opérationnels en ce qui concerne les innovations en technologie de l'information et les enjeux de transition écologique en gestion du matériel roulant.

Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, Brigitte Grandmaison a toujours placé la satisfaction de la clientèle au cœur de ses préoccupations professionnelles. Après plus de 20 ans à contribuer à la mise en œuvre de la stratégie d'affaires de la Banque Nationale du Canada, elle s'est jointe à la Ville de Montréal, en 2017. Mme Grandmaison a d'abord occupé le poste de directrice du Service de l'expérience citoyenne et du 311, où elle a mené d'importantes transformations qui ont permis d'améliorer significativement les services à la population. Depuis 2022, elle agit à titre de directrice de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Sous sa gouverne, l'arrondissement a testé, en mode pilote, plusieurs projets transversaux visant l'amélioration des services de proximité à la Ville. La charte de services aux citoyens et la prise en charge de la gestion des insatisfactions en sont des exemples.

Les solides compétences en gestion de Mme Grandmaison, conjugués à sa connaissance approfondie des opérations des services et des arrondissements de la Ville de Montréal font d'elle un grand atout. Ses aptitudes personnelles et professionnelles complèteront celles des autres membres de l'équipe de la Direction générale qui, avec son arrivée, atteindra la parité femmes et hommes.

« Offrir des services de qualité à la population montréalaise est une priorité de notre administration. Chaque décision que nous prenons tient compte de la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais et de notre volonté de toujours l'améliorer. L'arrivée de Brigitte Grandmaison à la tête de la direction générale adjointe - Services de proximité est une excellente nouvelle puisque nous savons qu'elle partage notre objectif de faire de Montréal une Ville exemplaire en matière de services citoyens. Son expérience et sa capacité à innover seront des atouts indéniables », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

L'entrée en poste de Mme Grandmaison est prévue le 5 août 2024.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Marikym Gaudreault, Directrice adjointe aux communications, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884, [email protected]; Renseignements : Ville de Montréal, Direction des affaires publiques et du protocole, [email protected]