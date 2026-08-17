La Ville de Montréal accueille son nouveau directeur général, Alain Dufort

MONTRÉAL, le 17 août 2026 /CNW/ -- À la suite de sa nomination par le conseil municipal en juin dernier, M. Alain Dufort entre officiellement en fonction aujourd'hui à titre de directeur général de la Ville de Montréal. Dans un contexte où les attentes des Montréalaises et des Montréalais envers leurs services municipaux évoluent rapidement, il amorce son mandat avec une vision claire : placer le service aux citoyens au cœur de l'action municipale.

Gestionnaire chevronné reconnu pour sa connaissance approfondie du milieu municipal, M. Dufort souhaite mobiliser les équipes autour d'une priorité commune : répondre avec efficacité aux besoins des citoyennes et des citoyens tout en soutenant les grandes ambitions de Montréal. Son objectif est de poursuivre la modernisation de l'organisation afin de bâtir une administration plus efficace, agile et orientée vers les résultats.

Ingénieur de formation et titulaire d'une maîtrise en administration des affaires (MBA), M. Dufort cumule plus de 35 ans d'expérience en gestion dans les secteurs municipal et des services publics. Il a occupé plusieurs postes de haute direction à la Ville de Montréal entre 2007 et 2024, notamment ceux de directeur des travaux publics de l'arrondissement de Ville-Marie, directeur d'arrondissement à Ville-Marie et directeur général adjoint (Services aux citoyens). Plus récemment, il a agi à titre de directeur général du Réseau de transport de Longueuil.

Afin d'assurer une transition harmonieuse et la continuité des priorités de la Ville, M. Dufort pourra compter sur la collaboration de son prédécesseur, M. Benoit Dagenais, au cours des deux premières semaines de son mandat.

SOURCE Ville de Montréal

Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, [email protected]