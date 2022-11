La Ville de Montréal accorde un soutien financier de 8,3 M$ aux entreprises et aux organismes de la métropole

MONTRÉAL, le 16 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal est heureux d'autoriser 8,3 M$ en soutien aux entreprises et aux organismes montréalais. Ceci comprend le versement d'une contribution financière de plus de 6,3 M$ au réseau PME MTL et un financement de 2 M$ pour soutenir 11 organismes à la suite d'un appel à projets en transition écologique.

« Montréal est le cœur économique du Québec et compte sur des entreprises qui ne cessent d'innover et de se transformer. C'est grâce à la vision des leaders d'affaires et au dynamisme des PME que nous développons une économie plus verte, au bénéfice de tout le Québec », a souligné Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Nous sommes fiers de soutenir le réseau PME MTL et les six organismes qui le constituent puisqu'ils représentent un levier extrêmement important pour offrir de l'accompagnement et du financement aux entrepreneurs d'ici. Le réseau s'est d'ailleurs positionné comme un acteur incontournable pour la gestion et l'octroi de fonds d'urgence aux entreprises de l'agglomération durant la pandémie de la COVID-19 », a déclaré Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

L'investissement de la Ville de Montréal dans le projet annoncé est réalisé en vertu de l'entente Réflexe Montréal de 150 M$ intervenue avec le gouvernement du Québec. Dans le cadre du statut officiel de métropole, conféré à la Ville en 2017 par le gouvernement du Québec, l'entente Réflexe Montréal vise le développement de tout le potentiel de Montréal aux niveaux économique, social et culturel. À titre de métropole, Montréal dispose désormais d'une plus grande autonomie et de plus de flexibilité dans la prise de décisions qui influencent la qualité de vie de ses citoyennes et de ses citoyens.

Une fois adoptée par le conseil d'agglomération, cette contribution financière de 6,3 M$ permettra de maintenir, pour l'année 2023, les services d'accompagnement et de financement offerts par PME MTL aux entrepreneurs de l'île de Montréal.

Cette contribution financière s'inscrit dans le cadre d'Accélérer Montréal, la Stratégie de développement économique 2018-2022, qui vise à stimuler l'entreprenariat avec pour objectifs de favoriser la création d'entreprises, de soutenir la croissance des petites et moyennes entreprises, d'augmenter le taux de survie des entreprises, soutenir la relève et, finalement, d'optimiser le parcours des entrepreneurs montréalais au sein de l'écosystème montréalais.

Chaîne entrepreneuriale en transition écologique

Le comité exécutif a par ailleurs autorisé un soutien financier de 2 M$ à 11 organismes à la suite d'un appel à projets visant à consolider la chaîne entrepreneuriale en transition écologique.

Les OBNL souhaitant accompagner des futurs entrepreneurs, des PME et des grandes entreprises dans la mise en place de projets liés à la transition écologique étaient ainsi appelés à proposer un projet dans l'un des trois volets du programme, soient « Sensibilisation », « Jeunes pousses » et « PME et grandes entreprises ». Les projets ont par la suite été analysés en regard de la pertinence, de la qualité, de la planification et des retombées du projet ainsi que l'expertise et la capacité de réalisation de l'organisme.

« Les projets retenus contribueront au dynamisme entrepreneurial dans la filière d'avenir qu'est la transition écologique, en plus de positionner Montréal comme ville d'innovation en matière de solutions aux impacts environnementaux et d'économie circulaire. Le leadership de Montréal et de ses entreprises en matière d'adaptation aux changements climatiques est essentiel pour influencer les autres niveaux de gouvernement à emboîter le pas », a ajouté Luc Rabouin.

Les projets retenus sont ceux de la Jeune chambre de commerce de Montréal, Machinerie des arts, Polytechnique, La Vague, Centech, Coop Carbone, Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal, Esplanade, Campus de la transition écologique, Écotech Québec et Vestechpro.

