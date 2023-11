La Ville de Montréal accepte la démission de Dominique Ollivier à titre de présidente du comité exécutif et procède à des nominations par intérim

MONTRÉAL, le 13 nov. 2023 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, prend acte de la démission de Dominique Ollivier à titre de présidente du comité exécutif et annonce un remaniement par intérim des responsabilités, qui sera effectif jusqu'à la fin de l'année 2023 afin d'assurer le bon déroulement de l'exercice budgétaire.

Ainsi, Luc Rabouin, présentement responsable du développement économique et commercial au comité exécutif et maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, devient dès aujourd'hui le président du comité exécutif et sera également responsable des ressources humaines. Pour sa part, Benoit Dorais ajoutera à ses dossiers la responsabilité des finances, de façon intérimaire. Enfin, la mairesse de Montréal sera responsable, par intérim, des dossiers de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, de la langue française et des relations gouvernementales.

« Devant la nécessité de préserver la confiance de la population face aux instances municipales et d'incarner nos rôles d'élus dans un climat serein, j'ai accepté la démission de Dominique Ollivier au poste de présidente du comité exécutif. La population montréalaise peut être assurée que le bon déroulement du travail entamé se poursuivra. Le comité exécutif est formé d'élues et d'élus d'expérience, qui sont extrêmement compétents et dévoués. D'ici la fin de l'année, Luc Rabouin présidera le comité exécutif, en plus d'ajouter à ses dossiers celui des ressources humaines. En tant que responsable du développement économique et commercial, M. Rabouin a réalisé un travail exemplaire qu'il saura poursuivre à titre de président. Il sera appuyé par Benoit Dorais, qui devient responsable des finances par intérim, un dossier qu'il a géré de main de maître au cours de notre premier mandat. Enfin, j'ajouterai à mes responsabilités et de façon intérimaire celles de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, de la langue française et des relations gouvernementales, des dossiers importants pour notre administration dans le présent mandat », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La composition du comité exécutif sera revue au début de l'année 2024. À noter que les autres postes demeurent occupés par les mêmes personnes élues.

Le comité exécutif est ainsi formé de :

Valérie Plante, mairesse, responsable des relations internationales, de la réconciliation avec les peuples autochtones, de la relance du centre-ville et du développement économique international, et responsable de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, de la langue française et des relations gouvernementales par intérim ;

Luc Rabouin , président du comité exécutif et responsable des ressources humaines par intérim, et responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design ;

, président du comité exécutif et responsable des ressources humaines par intérim, et responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design ; Benoit Dorais , vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques et responsable des finances par intérim ;

, vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques et responsable des finances par intérim ; Caroline Bourgeois , vice-présidente du comité exécutif et responsable des grands parcs, des sports et loisirs, du Mont-Royal , du parc Jean-Drapeau, d'Espace pour la vie et de l'Est de Montréal ;

, vice-présidente du comité exécutif et responsable des grands parcs, des sports et loisirs, du , du parc Jean-Drapeau, d'Espace pour la vie et de l'Est de Montréal ; Ericka Alneus , responsable de la culture et du patrimoine ;

, responsable de la culture et du patrimoine ; Robert Beaudry , responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie ;

, responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie ; Josefina Blanco , responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance et de l'accessibilité universelle ;

, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance et de l'accessibilité universelle ; Éric Alan Caldwell , président du conseil d'administration de la STM ;

, président du conseil d'administration de la STM ; Marie-Andrée Mauger, responsable de la transition écologique et de l'environnement ;

Sophie Mauzerolle , responsable du transport et de la mobilité ;

, responsable du transport et de la mobilité ; Magda Popeanu, responsable de la performance organisationnelle ;

Émilie Thuillier, responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs ;

Alain Vaillancourt , responsable de la sécurité publique ;

, responsable de la sécurité publique ; Maja Vodanovic , responsable de la concertation avec les arrondissements et de l'eau.

Des conseillères associées participent aussi aux travaux du comité exécutif :

Alia Hassan-Cournol, conseillère associée à la mairesse et à la réconciliation avec les peuples autochtones ;

Marianne Giguère, conseillère associée aux transports actifs ;

Despina Sourias , conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591