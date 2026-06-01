La Ville de Mercier lance une campagne de communication majeure pour lutter contre la congestion routière

MERCIER, QC, le 1er juin 2026 /CNW/ - La Ville de Mercier lance aujourd'hui une importante campagne de communication afin de sensibiliser la population, mobiliser les usagers de la route et interpeller les décideurs politiques sur un enjeu critique : la congestion routière sur son territoire.

Depuis plusieurs années, la circulation sur la route 138 et la route Sainte-Marguerite entraîne des répercussions importantes sur la qualité de vie des citoyens et sur l'économie locale. La situation est particulièrement préoccupante considérant que ces axes sont en grande partie utilisés comme voies de transit.

Une problématique bien documentée et largement dénoncée

À la suite d'un vaste sondage mené en 2024 auprès de l'ensemble de la population de Mercier, plus de 90 % des répondants ont exprimé clairement leur volonté de voir des actions concrètes mises en place pour réduire la congestion.

De plus, les données démontrent que plus de 50 % des véhicules circulant sur ces routes proviennent de l'extérieur de Mercier, confirmant ainsi le rôle de voies de transit de ces artères et la pression qu'elles exercent sur le réseau local.

Des impacts majeurs pour la communauté

La congestion routière actuelle entraîne :

Des pertes économiques importantes pour les commerçants locaux

Une diminution de la qualité de vie des citoyens

Des enjeux accrus de sécurité routière

Une dégradation de l'environnement urbain

Des demandes claires et structurantes

Dans le cadre de cette campagne, la Ville de Mercier formule des demandes précises aux instances gouvernementales :

Des interventions majeures pour améliorer la fluidité de la circulation sur la route 138 , une route sous juridiction provinciale

, une route sous juridiction provinciale La reclassification de la route Sainte-Marguerite comme route entièrement provinciale

Une reconfiguration complète de la route Sainte-Marguerite, afin qu'elle remplisse adéquatement son rôle de route de transit, dans des conditions sécuritaires pour tous les usagers

Un appel aux candidats et à la population

À l'approche de la prochaine campagne électorale provinciale, la Ville de Mercier lance un appel clair :

Aux candidats :

Prendre des engagements concrets et publics afin de résoudre durablement cette problématique majeure pour la région.

Aux usagers et citoyens :

Appuyer cette démarche en signant la pétition disponible en ligne sur le site Internet de la Ville et sur ses réseaux sociaux.

Une mobilisation nécessaire pour l'avenir

« La congestion routière n'est plus un irritant, c'est devenu un enjeu structurant pour notre ville et notre région. Il est impératif que des gestes forts soient posés rapidement », a déclaré la mairesse de Mercier, Lise Michaud.

La Ville de Mercier invite l'ensemble des parties prenantes à se mobiliser afin de trouver des solutions durables et adaptées à cette réalité.

À propos de la Ville de Mercier

La Ville de Mercier est une communauté dynamique engagée dans le développement durable de son territoire et la qualité de vie de ses citoyens.

SOURCE Ville de Mercier

Mélissa Racicot, Direction des communications, 450 691-6090, poste 276