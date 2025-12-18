Service de police de la Ville de Mercier - Mise en garde contre une fraude à grande échelle

MERCIER, QC, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Le Service de police de la Ville de Mercier (SPVDM) souhaite prévenir les citoyens qu'une fraude circule actuellement à l'échelle du Québec et qu'une vigilance accrue est recommandée.

Les suspects se font passer pour une entreprise sous les noms de Solution ADS pro LTD, SADS PRO LTD, ADS pro, Solutions ADS, ADS PRO company et Solutions ADS SARL (SADS) et opèrent selon une méthode bien rodée. D'abord, ils procèdent à une phase de repérage : ils rassemblent des informations publiques ou achetées (noms, numéros de téléphone, adresses, activités récentes) pour cibler des victimes potentielles. Le contact est ensuite établi par téléphone, souvent via l'usurpation d'identité du numéro (caller ID spoofing) afin d'afficher un numéro familier ou officiel, et le discours est calibré pour paraître urgent, officiel et rassurant.

Lors de l'appel, l'arnaqueur utilise des techniques d'ingénierie sociale : il invente une histoire plausible, dans ce cas-ci, une agence spécialisée dans la gestion, l'optimisation et la sécurisation des profils Google My Business (GMB). La compagnie frauduleuse s'engage à fournir des solutions sur mesure pour maximiser leur présence locale et attirer plus de clients. La victime est plongée dans le stratagème et décide, afin de sécuriser son site internet et obtenir de la visibilité, de prendre les services de protection de la compagnie frauduleuse.

Cette dernière produit un faux site internet, de fausses factures ainsi qu'un faux contrat de prestation de services. La victime croit ainsi être protégée et avoir de la visibilité pour promouvoir son entreprise, mais aucun service n'est offert. Elle lui transfert des virements bancaires, mais s'aperçoit, après quelque temps, avoir été victime de fraude. Certaines victimes ne savent tout simplement pas qu'il s'agit d'une fraude.

Nous invitons la population à faire preuve de prudence, notamment :

Ne pas divulguer de renseignements personnels ou financiers;

Ne pas effectuer de paiements ou de transferts d'argent sans vérification;

Se méfier des communications urgentes, insistantes ou inhabituelles;

Vérifier l'identité de toute personne ou organisation prétendant représenter une institution officielle ou une entreprise.

Toute personne qui croit avoir été ciblée ou victime de cette fraude est encouragée à signaler la situation au SPVDM (ou à son service de police local) et, le cas échéant, à conserver toute preuve pertinente (messages, numéros de téléphone, courriels, captures d'écran).

À ce jour, cinq arrestations ont été effectuées par le SPVDM dans de cadre de cette affaire. On répertorie plus d'une centaine de plaignants partout au Québec pour plus de 300 000 $ dollars en pertes monétaires. Le sergent-détective Maxime Poirier du SPVDM poursuit son enquête et d'autres arrestations hors juridiction sont à prévoir en collaboration avec la Sûreté du Québec et la Gendarmerie royale du Canada.

