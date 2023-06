Le gouvernement du Canada investit d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique pour revitaliser les espaces communautaires et stimuler les économies locales.

PORT COQUITLAM, BC, le 27 juin 2023 /CNW/ - Des espaces publics sûrs et inclusifs sont indispensables à la création de collectivités vibrantes. Ils rassemblent des personnes de tous âges et de toutes capacités, soutiennent les entreprises et stimulent la vitalité économique. Partout en Colombie-Britannique, les collectivités accueillent les résidents et les visiteurs pour leur faire profiter d'espaces publics nouveaux et améliorés.

La Ville de de Port Coquitlam profite d’un investissement pour la revitalisation de Veterans Park (Groupe CNW/Pacific Economic Development Canada)

Aujourd'hui, Ron McKinnon, député de Coquitlam-Port Coquitlam, a annoncé un investissement de 750 000 $ dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés pour la Ville de Port Coquitlam. L'annonce a été faite à l'occasion de la réouverture de Veterans Park, au nom de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan).

Ce soutien a permis à la Ville de Port Coquitlam d'améliorer Veterans Park, avec entre autres la création d'une nouvelle place communautaire, l'aménagement de nouvelles allées piétonnières, la relocalisation du Monument aux Morts et l'amélioration de la sécurité et de l'éclairage. Le réaménagement de Veterans Park représente une importante étape clé dans le projet de revitalisation du centre-ville de Port Coquitlam.

Des projets comme celui-ci aident les collectivités et les entreprises de la Colombie-Britannique à accueillir les touristes d'ici et d'ailleurs, à améliorer le bien-être de la collectivité, à créer des emplois et à stimuler l'économie locale.

Citations

« Cet investissement démontre comment le gouvernement du Canada aide à stimuler le développement économique dans les collectivités de l'ensemble de la Colombie-Britannique. L'investissement dans des espaces publics partagés tels que Veterans Park rapproche les collectivités et assure la prospérité de Port Coquitlam pour l'avenir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Faire en sorte que les résidents de Port Coquitlam puissent vivre, travailler et s'amuser dans notre collectivité améliore notre qualité de vie et contribue à nourrir nos économies locales. Félicitations à vous tous et à vous toutes qui avez travaillé fort pour faire de ce projet une réalité. »

- Ron McKinnon, député de Coquitlam-Port Coquitlam.

« Nous invitons tout le monde à venir faire l'expérience de ce nouveau et magnifique joyau niché au cœur du centre-ville de Port Coquitlam. Nous sommes impatients de voir Veterans Park s'animer, avec des visiteurs et des résidents qui marchent ou roulent sur les nouvelles années accessibles, se détendent sur l'herbe ou sur les nouveaux bancs et prennent un moment pour se recueillir devant le Monument aux Morts dans son nouvel emplacement central. C'est un espace qui vous accueille et qui vous invite à rester - un précurseur de ce que nous cherchons à accomplir dans l'ensemble de notre iconique centre-ville. »

- Brad West, maire de Port Coquitlam

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique.

En 2022, PacifiCan a ouvert de nouveaux bureaux à Victoria , à Campbell River , à Kelowna , à Cranbrook , à Prince George , à Prince Rupert et à Fort St. John , servant des entreprises et des collectivités dans toute la province.

, à , à , à , à , à et à , servant des entreprises et des collectivités dans toute la province. Le Fonds canadien de revitalisation des communautés fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les collectivités à construire et à améliorer des infrastructures, rendant ainsi les espaces publics plus sûrs, plus verts et plus accessibles.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PacifiCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Pacific Economic Development Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Haley Hodgson, Attachée de presse, Bureau du ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, [email protected]; Relations avec les médias, PacifiCan, [email protected]