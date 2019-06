La Ville de Boucherville vous convie à la 9e édition du Rendez-vous de la Mairie

BOUCHERVILLE, QC, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Boucherville a le plaisir de vous inviter à la 9e édition du Rendez-vous de la Mairie qui aura lieu le 4 juillet prochain à 20 h au parc de la Rivière-aux-Pins, situé au 551, chemin du Lac à Boucherville.

Ce concert symphonique à grand déploiement mettra en vedette la populaire et talentueuse auteure-compositrice-interprète Cœur de pirate et le ténor Marc Hervieux. Ils seront accompagnés des musiciens de l'Orchestre symphonique de Longueuil, sous la direction du maestro Marc David qui en sera à son dernier concert après 25 années passées au sein du réputé orchestre. Il s'agira sans contredit d'un concert magistral!

Le Rendez-vous de la Mairie est un moment privilégié pour nous rassembler et pour rendre hommage aux maires qui ont façonné Boucherville. Cette année, la Ville de Boucherville honore à titre posthume, M. Joseph Laramée, qui fut maire de notre ville en 1937, de 1941 à 1945 ainsi que de 1949 à 1950.

Transporteur officiel de l'événement, le RTL offre gratuitement le service de navette pour la soirée :

Stationnements incitatifs à Boucherville - Service de navettes gratuit

Pour vous rendre sur le site, voici les différents stationnements incitatifs offerts:

P1 - Stationnement incitatif de l'école secondaire De Mortagne

955, boulevard De Montarville à l'angle du boulevard de Mortagne

1075, rue Lionel-Daunais à l'angle de la rue D'Avaugour

C'est dans un souci de développement durable que le RTL offrira un service de navettes, et ce, tout à fait gratuitement, de 18 h 45 à 20 h 15 et de 21 h 45 à 22 h 30. Même lorsque les stationnements incitatifs sont complets, le service demeure opérationnel afin que les personnes qui garent leur voiture sur les rues avoisinantes et les piétons puissent en bénéficier.

Comment se rendre au parc de la Rivière-aux-Pins?

Pour les gens désirant prendre les transports en commun, nous vous invitons à consulter le rtl-longueuil.qc.ca afin de prendre connaissance des divers trajets possibles pour vous rendre au site.

Rendez-vous de la Mairie

4 juillet, 20 h

Parc de la Rivière-aux-Pins

551, chemin du Lac, Boucherville

Entrée libre

Stationnements incitatifs, info-pluie et détails au boucherville.ca.

Profitez de l'été, venez à vélo!

boucherville.ca ∙ osdl.ca

Renseignements: Renseignements : 450 449-8640 ∙ 450 449-8651, culture-patrimoine@boucherville.ca; Source : Marie-Claude Savard, Conseillère en communication et en relations publiques, Direction des communications et des relations publiques, Ville de Boucherville, 450 449-8100, poste 8916

