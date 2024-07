« Sur l'eau, respect » : La nouvelle campagne de sensibilisation à la sécurité nautique de la Ville de Boucherville

BOUCHERVILLE, QC, le 26 juill. 2024 /CNW/ - La Ville de Boucherville lance la campagne « Sur l'eau, respect » afin de sensibiliser les plaisanciers, notamment les adeptes de la motomarine, à adopter des comportements responsables et sécuritaires. L'objectif vise à favoriser une cohabitation harmonieuse entre les différents usagers du fleuve et avec les riverains.

Une unité d'agents de sensibilisation sera présente à la marina au courant de l'été pour inviter les plaisanciers à respecter les autres usagers du fleuve et ses rives, les règles de sécurité et la quiétude des lieux, notamment en bordure du parc national des Îles-de-Boucherville, un lieu de ressourcement très fréquenté. Sera également déployé de l'affichage au parc national et sur le Web, entre autres.

Cette campagne de sensibilisation est menée grâce à un financement de Transports Canada en collaboration avec de nombreux partenaires. Elle s'ajoute à d'autres initiatives mises en place par la Ville de Boucherville au cours des dernières années afin d'assurer la sécurité nautique, dont la mise en place de bouées indiquant les limites de vitesse.

Sécurité renforcée

En marge de la campagne « Sur l'eau, respect », la sécurité est renforcée cette année par l'augmentation de la surveillance aérienne et sur l'eau par le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL). Parallèlement, la patrouille nautique de la Garde côtière auxiliaire canadienne est active les fins de semaine et durant les périodes de vacances. Le Service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil (SSIAL) a aussi sa propre unité de patrouille nautique pour venir en aide en cas de détresse.

Faits saillants

Selon un sondage Léger (2021) mené auprès d'usagers du fleuve à Boucherville :

84% des répondants disent avoir été témoins d'excès de vitesse de la part de plaisanciers.

79% des répondants disent avoir été témoins de plaisanciers ne portant pas leur veste de flottaison.

78% des répondants disent avoir été témoins de plaisanciers qui consomment de l'alcool ou de la drogue.

60% des répondants disent avoir déjà été témoins du non-respect des priorités de passage.

Une personne sur quatre dit avoir été témoin de conflits entre plaisanciers.

Une personne sur dix dit avoir été témoin d'un accident entre des embarcations.

La Ville de Boucherville a reçu, en 2021, une contribution de Transports Canada pour la somme de 394 505 $ afin de bonifier les actions de sensibilisation et d'éducation à la sécurité nautique à Boucherville sur une période de trois ans, période pour laquelle la Ville de Boucherville a reçu une extension visant l'été 2024. Cette contribution a été obtenue dans le cadre de la participation de la Ville au Programme de contributions pour la sécurité nautique de Transports Canada.

Citations

« La proximité de la nature et l'accès au fleuve sont évidemment des grands attraits de notre municipalité. Cette campagne de sensibilisation vise à ce que tous puissent en profiter sereinement et sécuritairement. Une initiative qui s'inscrit parfaitement dans notre promesse d'offrir des lieux de vie remarquables et de faciliter les saines habitudes de vie, notamment en plein air. »

-Jean Martel, Maire de Boucherville

Pour en savoir plus : boucherville.ca/respect

