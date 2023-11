MONTRÉAL, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Le Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC) lance une campagne sous le thème « La vie coûte cher: Il faut une réforme de l'assurance-emploi ». Dans une série de publicités, nous nous demandons si le gouvernement Trudeau s'aligne sur les Conservateurs en abandonnant la réforme de l'assurance-emploi, qu'il a maintes fois promise, et en laissant Service Canada s'acharner sur les citoyens et citoyennes.

« Alors que les prix grimpent, que 54% des Canadien-ne-s vivent d'une paie à l'autre, le gouvernement Trudeau renie son propre engagement et abandonne la réforme de l'assurance-emploi », a déclaré Pierre Céré, porte-parole du CNC. « Après avoir mené plusieurs rondes de consultations en 2021 et 2022 sur la réforme de l'assurance-emploi, il a ensuite indiqué que la mise en place de celle-ci aurait lieu à l'été 2022. Mais il n'y a rien eu. Rien. Après, on nous a parlé de l'automne 2022, pour reporter la décision à décembre, et à février 2023 et finalement au budget de mars 2023. Puis, plus rien. Silence radio. Rien. Est-ce que le gouvernement Trudeau cède face à Pierre Poilievre et accepte l'austérité conservatrice ? ».

De plus, sous l'administration Trudeau, Service Canada croule sous de longs délais administratifs et commence maintenant à s'en prendre aux citoyens et citoyennes.

« Service Canada, c'est la maison des fous : la crise des passeports, celle des délais administratifs à l'assurance-emploi, des problèmes de toutes sortes dans l'organisation. Maintenant, cet appareil cherche à exclure des prestataires, à faire des économies sur le dos des plus précaires en ayant recourt à des stratagèmes de profilage », a poursuivi le porte-parole. « Là encore, on est en droit de se demander si le gouvernement Trudeau choisit de s'aligner sur les politiques néfastes des Conservateurs ».

Comme si ce n'était pas assez, Service Canada refuse dorénavant de communiquer aux groupes de défense des chômeurs et chômeuses des informations essentielles des dossiers pour lesquels ils sont pourtant représentant-e-s en bonne et due forme. En d'autres mots, comme représentant-e-s, nous n'avons plus accès à la preuve au dossier.

« Chrystia Freeland déposera demain son Énoncé économique de l'automne. Bien qu'on aimerait se tromper, il n'y aura rien sur la réforme de l'assurance-emploi. Ainsi, notre message pour les membres du gouvernement demeure celui-ci: vous devriez être gênés ! », a conclu Pierre Céré.

Page web de la campagne : www.lecnc.com/rien

SOURCE Conseil national des chômeurs et chômeuses

Renseignements: Pierre Céré, porte-parole, cell. : 514-606-4074, Courriel : [email protected]