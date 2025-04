MONTRÉAL, le 1er avril 2025 /CNW/ - Le jeudi 3 avril 2025 à 10h15 se tiendra à la Maison du Développement durable (Salle Parc) la conférence de presse de lancement de campagne du Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC), qui s'invite dans la présente élection fédérale pour mettre de l'avant l'enjeu de l'assurance-emploi dans le contexte politique et économique actuel.

Y seront présent.e.s les co-porte-paroles du Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC), Selma Lavoie et Milan Bernard. Après une allocution et une période de questions, les intervenant.e.s seront disponibles pour des entrevues.

Un communiqué de presse sera disponible, le 3 avril à 11h00, à l'adresse suivante :

https://www.lecnc.com/blog/2025/04/03/communique2025/

Lieu : Maison du Développement durable (Salle Parc)

50 Rue Sainte-Catherine Ouest

Montréal, Québec

www.lecnc.com

SOURCE Conseil national des chômeurs et chômeuses

Informations : Milan Bernard, co-porte-parole, tél. : 514-933-3764, Courriel : [email protected]