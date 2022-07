80 % des répondants se disent préoccupés par les conséquences de l'inflation sur leurs plans pour l'été

TORONTO, le 25 juill. 2022 /CNW/ - Selon un nouveau sondage de la Banque CIBC, les Canadiens espèrent pouvoir profiter de l'été. Mais, la plupart d'entre eux (80 %) s'inquiètent des répercussions de la hausse de l'inflation sur leur capacité à profiter pleinement de la saison estivale.

Les Canadiens prévoient de dépenser environ 1 900 $ pour leurs activités estivales cette année, ce qui représente une augmentation de 400 $ par rapport à 2021. Et la plupart de ceux qui s'attendent à augmenter leurs dépenses (76 %) considèrent l'inflation comme cause principale.

Les dépenses estivales comprennent habituellement :

Les dépenses quotidiennes comme l'épicerie, l'essence, etc.

Les repas au restaurant

Les voyages

Les travaux de rénovation et d'aménagement paysager

Les dépenses associées à la maison ou au chalet

Une majorité de Canadiens (62 %) affirment avoir plus de difficulté que jamais à épargner; 58 % d'entre eux ont l'impression d'avoir beaucoup moins d'argent dans leur compte bancaire à la fin du mois par rapport aux années précédentes. Comme leur pouvoir d'achat est moins grand, 64 % des répondants recherchent de nouvelles stratégies pour atténuer l'impact de l'inflation cet été.

Voici les principales stratégies que les Canadiens envisagent de mettre en œuvre :

36 % des répondants ont l'intention d'utiliser des bons de réduction ou de rechercher les aubaines

33 % d'entre eux prévoient de respecter plus rigoureusement leur budget

30 % prévoient de délaisser les produits de marque au profit d'options moins coûteuses

« L'inflation est un sujet chaud cet été. On peut avoir l'impression que le coût de la vie augmente au rythme de la température. C'est pourquoi il est important que les gens gardent le contrôle de leurs dépenses, a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Conseils en finances et placements à la Banque CIBC. Beaucoup de gens planifient leur été en ayant la ferme intention de respecter un budget. Mais, ce n'est pas toujours évident. Le site Web de la Banque CIBC offre plusieurs outils efficaces pour aider les Canadiens à maintenir le cap. »

Autres conclusions importantes du sondage :

81 % des Canadiens s'attendent à ce que les dépenses quotidiennes comme l'épicerie et l'essence représentent une part importante de leurs dépenses cet été

72 % des gens sont prudents au moment de choisir les activités qu'ils prévoient de pratiquer cet été

57 % d'entre eux souhaitent dépenser davantage pour vivre des expériences que pour se procurer des articles physiques

41 % des répondants ont l'intention de financer leurs dépenses estivales à même leur chèque de paie régulier

34 % des gens respectent rigoureusement leur budget

Événements virtuels à venir :

La Banque CIBC organise régulièrement des événements virtuels pour aider les Canadiens à s'occuper d'aspects comme les placements, la planification successorale, l'établissement d'objectifs, et bien plus. La prochaine série d'événements virtuels, qui se dérouleront le 10 et le 24 août, mettra l'accent sur les fluctuations du marché et sur la façon dont la hausse des taux d'intérêt et l'inflation amènent de nombreux Canadiens à remettre en question leurs décisions d'investissement. Nos experts présenteront des stratégies de placement et fourniront des conseils pour aider les participants à demeurer sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs financiers. Pour vous inscrire, visitez : https://cibcvirtual.com/smartadviceexpressevents?language=fr

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

Avis :

Du 27 au 28 juin 2022, Maru/Blue a réalisé un sondage en ligne auprès de 1 519 adultes canadiens choisis au hasard parmi les panélistes de Maru Voice Canada. Aux fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille comporte une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés par niveau de scolarité, âge, sexe et région (et, au Québec, par langue) de manière à refléter la composition de la population, en fonction des données du recensement. L'objectif est de veiller à ce que l'échantillon soit représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. Les écarts dans les totaux ou entre ceux-ci s'expliquent par le fait que les chiffres ont été arrondis.

SOURCE CIBC

Renseignements: Kira Smylie, Communications et affaires publiques, 416 980-2949 ou [email protected]