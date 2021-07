CANTON DE SELWYN, ON, le 29 juill. 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité de tous les Canadiens sont des priorités absolues pour le gouvernement du Canada. Dans l'ensemble du pays, les collectivités sont aux premières lignes de la lutte contre la pandémie de COVID-19, et elles ont besoin d'une aide immédiate pour veiller à ce que leurs infrastructures publiques soient sécuritaires et fiables. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour soutenir les collectivités et stabiliser l'économie.

Aujourd'hui, l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances, a annoncé, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, que l'Ontario a reçu plus de 850 millions de dollars au titre du nouveau Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) pour l'exercice 2021-2022, en plus d'un complément de plus de 816 millions de dollars. Ce complément fait plus que doubler le montant que les collectivités de l'Ontario ont reçu dans le cadre du programme en 2020-2021, ce qui leur permet de réaliser des projets d'infrastructure favorisant le bien-être de leurs résidents.

Le nouveau Fonds pour le développement des collectivités du Canada offre aux collectivités un financement stable et souple pour leurs priorités en matière d'infrastructure dans un large éventail de catégories. Par exemple, la Ville de Richmond Hill a construit une nouvelle bibliothèque à Oak Ridges; il s'agit d'une installation ultramoderne de 19 000 pieds carrés qui répondra aux besoins d'une collectivité en pleine croissance. À Grimsby, les fonds ont servi à protéger le littoral qui s'érodait en raison des vagues et des niveaux d'eau élevés. La municipalité a installé un revêtement de protection - une structure inclinée faite de pierre et conçue pour absorber le choc des vagues, aidant ainsi à prévenir la perte d'infrastructures municipales telles que les routes, les aqueducs et les égouts.

La Ville de Toronto et la Toronto Transit Commission (TTC) ont investi les fonds fédéraux dans les travaux en cours visant à rendre plus de stations de métro accessibles dans le cadre d'un vaste programme de modernisation de l'accessibilité des stations de la TTC. Des travaux d'amélioration de l'accessibilité, y compris l'installation d'ascenseurs, de portes à commande électrique et de nouveaux panneaux de signalisation et d'orientation, financés en partie par des investissements fédéraux, ont été réalisés dans un certain nombre de stations.

Les infrastructures des casernes et des postes de pompiers ont été ajoutées comme catégorie d'investissement dans le cadre du programme. Cet ajout contribuera à l'objectif du programme de rendre les collectivités plus fortes et plus résilientes.

En permettant aux collectivités de planifier leurs besoins actuels et futurs, et de construire ou d'améliorer les infrastructures qui les aideront à prospérer en toutes circonstances, le FDCC est un outil essentiel qui contribuera à faire en sorte que l'Ontario demeure parmi les meilleurs endroits au monde pour les générations à venir.

Citations

« La lutte contre la COVID-19 et l'investissement dans notre relance économique nécessitent une approche Équipe Canada. Nous avons dit que nous ferions tout ce qu'il faut pour appuyer les Canadiens et aujourd'hui nous annonçons que nous donnons suite à cet engagement envers les collectivités de l'Ontario. Nous savons que les villes et villages, qui sont responsables de l'infrastructure locale que les Canadiens utilisent, ont besoin d'un soutien urgent. Cet investissement garantit qu'ils ont ce soutien pour que nous puissions rebâtir ensemble. »

L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Le gouvernement fédéral comprend l'importance d'aider les municipalités à investir dans des infrastructures essentielles visant par exemple le transport en commun, l'approvisionnement en eau potable et les services à large bande. C'est pourquoi nous nous associons à l'Ontario, à l'AMO et à la Ville de Toronto dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada et investissons 70 cents sur chaque dollar de 2019 à 2023 afin de construire, partout en Ontario, des projets qui permettent de créer de bons emplois, de s'attaquer aux changements climatiques et de bâtir des collectivités plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les municipalités de l'Ontario ont été des partenaires extraordinaires pour notre gouvernement tout au long de la pandémie. Elles ont travaillé dur pour maintenir les services locaux essentiels et garder les projets d'infrastructure essentielle sur la bonne voie. Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada aidera à s'assurer que les municipalités puissent bâtir une infrastructure solide et fiable qui respecte les besoins de nos collectivités aujourd'hui et au cours des années à venir. »

L'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Les gouvernements municipaux accueillent favorablement le financement permanent et stable des infrastructures locales dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada. Grâce à un financement complémentaire additionnel de 816 millions de dollars cette année, les municipalités seront en mesure d'investir davantage dans les infrastructures qui contribuent à assurer la sécurité des personnes et à renforcer nos collectivités. Le financement complémentaire aidera également à lancer des projets locaux qui jouent un rôle clé dans la reprise économique en Ontario. »

Graydon Smith, président, Association des municipalités de l'Ontario (AMO)

« Je tiens à remercier le gouvernement fédéral pour l'allocation de cette année et le complément additionnel du Fonds pour le développement des collectivités du Canada. Ces fonds soutiennent nos investissements continus dans les infrastructures, qui seront le moteur de notre croissance future, et ils arrivent à un moment crucial, alors que nous continuons de faire face aux répercussions financières de la pandémie de COVID-19 à Toronto. Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada est un exemple important de la façon dont les gouvernements peuvent travailler ensemble pour sortir de cette pandémie et soutenir le rétablissement à long terme. »

John Tory, maire de la Ville de Toronto

Faits en bref

Le 29 juin 2021, le Fonds de la taxe sur l'essence a été renommé Fonds pour le développement des collectivités du Canada . Ce changement de nom reflète mieux l'évolution du programme au fil du temps et ne changera ni ne modifiera les objectifs ou les exigences du programme.

. Ce changement de nom reflète mieux l'évolution du programme au fil du temps et ne changera ni ne modifiera les objectifs ou les exigences du programme. Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada est une source de financement indexée et à long terme pour plus de 3 600 collectivités dans tout le pays. Ces dernières années, il a permis de soutenir des milliers de projets chaque année.

est une source de financement indexée et à long terme pour plus de 3 600 collectivités dans tout le pays. Ces dernières années, il a permis de soutenir des milliers de projets chaque année. Le FDCC compte 19 catégories de projets admissibles, dont le renforcement des capacités, les infrastructures sportives et les services à large bande. Les collectivités peuvent utiliser immédiatement les sommes pour des projets prioritaires, mettre de côté les sommes pour une utilisation ultérieure, s'entendre avec d'autres collectivités pour regrouper les sommes afin de financer des projets d'infrastructure communs, ou utiliser les sommes pour financer des dépenses importantes en infrastructure.

Document connexe

Document d'information : https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2021/07/la-vice-premiere-ministre-annonce-un-soutien-de-17-milliard-de-dollars-pour-les-municipalites-de-lontario-au-moyen-du-fonds-pour-le-developpement-d.html

Liens connexes

Le premier ministre annonce du soutien pour aider les communautés à créer des emplois et à relancer l'économie

Ressources du gouvernement du Canada - Maladie à coronavirus (COVID-19)

Fonds de la taxe sur l'essence fédéral (Fonds pour le développement des collectivités du Canada)

Fonds de la taxe sur l'essence fédéral en Ontario

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

Twitter : @INFC_fra

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Cell. : 873-355-9576, [email protected]; Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca