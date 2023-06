La vice-première ministre annonce un prolongement supplémentaire de la période de validité des permis de conduire

MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce qu'elle prolongera de 90 jours la période de validité des permis de conduire dont l'expiration est prévue entre le 1er juin et le 1er septembre.

De plus, les clients visés par cette prolongation n'auront pas à se rendre dans une succursale et recevront, par la poste, un avis de paiement accompagné du nouveau permis de conduire. La SAAQ réutilisera la photo et la signature actuellement au dossier du client. Ces mesures pourraient permettre de libérer jusqu'à 135 000 rendez-vous en point de service.

« Bien que la situation se soit améliorée à la SAAQ depuis la mise en place de nombreuses mesures en mars dernier, je m'assure de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter une trop grande affluence dans les succursales. La prolongation de la période de validité des permis de conduire et la réutilisation des photos donneront la marge de manœuvre nécessaire pour un retour à la normale. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants en date du 30 mai :

2,8 M de clients servis

de clients servis 1,2 M dans SAAQclic

dans SAAQclic 1,4 M dans les succursales

dans les succursales 369 000 permis de conduire délivrés

