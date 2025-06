LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LA VILLE DE TERREBONNE DÉPOSE SON RAPPORT ANNUEL 2024

TERREBONNE, QC, le 11 juin 2025 /CNW/ - La vérificatrice générale de la Ville de Terrebonne, Mme Anne Touchette, a déposé hier soir au conseil municipal son deuxième rapport annuel portant sur l'exercice terminé le 31 décembre 2024. Ce rapport comprend le résultat de deux audits de performance et la reddition de comptes sur le suivi des recommandations.

Gestion des matières dangereuses

Cet audit visait à s'assurer que la Ville gère les matières dangereuses et les matières dangereuses résiduelles ainsi que les résidus domestiques dangereux qu'elle collecte en conformité avec les lois et les règlements en vigueur afin de protéger le personnel, la population et l'environnement.

La vérificatrice générale reconnaît que la Ville a mis en place des mesures efficaces pour assurer la gestion des matières dangereuses. Des mesures additionnelles sont toutefois nécessaires pour s'assurer d'être conforme aux lois et règlements en vigueur et protéger davantage le personnel, la population et l'environnement. À cet effet, la vérificatrice a émis 23 recommandations. Afin d'améliorer les pratiques liées à la gestion des matières dangereuses qui touchent plusieurs directions de la Ville, il est incontournable d'avoir des rôles et des responsabilités bien définis, une vue d'ensemble des matières présentes sur les lieux de travail et une connaissance des risques qui y sont rattachés.

Traitement des constats d'infraction

Cet audit visait à s'assurer que la Ville effectue le traitement des constats d'infraction et la perception des amendes et des frais judiciaires de manière efficace et efficiente en conformité avec les lois et les règlements en vigueur.

La vérificatrice générale reconnaît que les assises nécessaires au traitement des constats d'infraction et la perception des sommes dues permettent, somme toute, d'être en conformité avec les lois et les règlements en vigueur. Au total, la vérificatrice générale a émis 12 recommandations pour renforcer les processus et la coordination entre les directions de la Ville ainsi que l'efficacité et l'efficience des activités.

Suivi des recommandations

Au total, neuf audits de performance ont fait l'objet d'un suivi par le Bureau. Les plans d'action élaborés par la Ville relativement aux audits de performance réalisés en 2023 devraient permettre de répondre à 100 % des recommandations émises, s'ils sont déployés comme prévu dans les prochaines années.

Observations de la vérificatrice générale

Un exercice de planification a été mené en 2024 afin de développer une stratégie centrée sur l'intérêt de la population de Terrebonne, pierre angulaire de la mission du Bureau du vérificateur général. Le plan stratégique 2025-2029 définit les objectifs et les actions qui guideront le Bureau au cours des prochaines années afin de renforcer la performance des activités municipales, tout en diffusant une information transparente aux élus et aux citoyens.

Le rapport annuel 2024 de la vérificatrice générale est disponible sur le site Web de la Ville de Terrebonne :

https://terrebonne.ca/verificateur-general/

