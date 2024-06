LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LA VILLE DE TERREBONNE DÉPOSE SON RAPPORT ANNUEL 2023

TERREBONNE, QC, le 12 juin 2024 /CNW/ - La vérificatrice générale de la Ville de Terrebonne, Mme Anne Touchette, a déposé hier soir au conseil municipal son premier rapport annuel portant sur l'exercice terminé le 31 décembre 2023. Ce rapport comprend le résultat de trois audits de performance et d'un audit financier, ainsi que la reddition de comptes sur le suivi des recommandations.

Gestion des festivités du 350e anniversaire de la Ville

Cet audit visait à s'assurer que les festivités du 350e anniversaire de la Ville ont fait l'objet d'une planification et d'un suivi approprié, et que les fonds publics ont été utilisés aux fins prévues. Rappelons que la Ville a investi 6,4 millions de dollars pour les festivités, incluant l'aide financière versée à la Corporation spécialement créée pour en assurer la gestion.

La vérificatrice générale reconnaît que des efforts importants ont été déployés pour assurer le succès des festivités. Sur le plan organisationnel, plusieurs mesures d'intérêts ont été mises en place pour assurer la coordination transversale des intervenants.

La planification et le suivi des événements ont, somme toute, été bien encadrés. Plusieurs des mesures déployées dans le cadre des festivités seront d'ailleurs conservées pour la gestion de la programmation courante de la Ville et d'autres grands événements à venir. Dans cette perspective, le rapport soulève des améliorations à apporter dans la coordination transversale, le suivi et la reddition de comptes d'un événement ou d'une programmation ainsi que dans l'encadrement des organismes auxquels elle accorde un soutien financier. Finalement, la vérificatrice a émis huit recommandations à la Ville.

Gestion de la relève des postes stratégiques et à haute vulnérabilité

Cet audit visait à s'assurer que la Ville a mis en place un processus pour gérer la relève des postes stratégiques et à haute vulnérabilité dans l'éventualité où l'un de ces postes devrait être pourvu.

Madame Touchette reconnaît que l'exercice de réflexion effectué dans le cadre du plan quinquennal de la main-d'œuvre 2023-2027 sur les postes stratégiques et à haute vulnérabilité est prometteur. Elle invite toutefois la Ville à poursuivre ses efforts au-delà de cet exercice afin que, au sein d'un processus formalisé, une stratégie de gestion de la relève de ces postes soit éventuellement mise en place, suivie à l'aide d'indicateurs pertinents, et fasse l'objet d'une reddition de comptes aux instances appropriées. Au terme de son audit, la vérificatrice a émis huit recommandations à la Ville.

Gouvernance et gestion de la cybersécurité

Cet audit avait pour objectif de s'assurer que la Ville dispose d'un cadre de cybersécurité pour protéger ses actifs et qu'il fournit une assurance que les risques sont gérés de manière adéquate. Pour des raisons manifestes de sécurité, les conclusions ne sont pas dévoilées dans le rapport annuel. Le résultat de ces travaux a été présenté à la Ville.

Audit financier

Le Bureau du vérificateur général et l'auditeur indépendant ont produit conjointement un rapport de l'auditeur avec réserve pour les états financiers consolidés de la Ville. Le fondement de la réserve touche l'application au 1er janvier 2023 du nouveau Chapitre SP 3280 Chapitre SP 3280 -- Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations du Manuel de comptabilité CPA Canada pour le secteur public.

Suivi des recommandations

Au total, huit audits de performance ont fait l'objet d'un suivi par le Bureau. Entre autres, le plan d'action de la Ville portant sur la gestion et la gouvernance des projets d'infrastructures d'envergure réalisé en 2022 devrait permettre de répondre à 100 % des recommandations émises, s'il est déployé comme prévu dans les prochaines années.

Observations de la vérificatrice générale

Un nouvel exercice de planification stratégique sera mené en 2024 afin de contribuer à la promotion et au développement de la fonction de vérificateur général à la Ville de Terrebonne. Il veillera à maintenir et à renforcer l'adhésion des gestionnaires de la Ville aux travaux du Bureau. Ce plan définira les objectifs qui guideront les actions du Bureau au cours des prochaines années.

Rappelons que la nomination de madame Touchette au poste de vérificatrice générale a été officiellement entérinée par le conseil municipal de la Ville le 21 février dernier. Elle assurait l'intérim depuis octobre 2023. Elle occupait auparavant le poste de conseillère en vérification du Bureau.

Le rapport annuel 2023 de la vérificatrice générale est disponible sur le site Web de la Ville de Terrebonne :

https://terrebonne.ca/verificateur-general/

