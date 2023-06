LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LA VILLE DE TERREBONNE DÉPOSE SON RAPPORT ANNUEL 2022

TERREBONNE, QC, le 13 juin 2023 /CNW/ - La vérificatrice générale de la Ville de Terrebonne, Mme Sonya Guilbault, a déposé hier soir au conseil municipal son rapport annuel pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022. Ce rapport présente le résultat des deux audits réalisés et le détail des travaux terminés d'un autre audit en cours ainsi que de la reddition sur le suivi de 93 recommandations.

Gouvernance et gestion de projets d'infrastructures d'envergure

Dans le cadre de cet audit, diverses lacunes ont été relevées pour encadrer la gouvernance et la gestion de projets d'envergure de la Ville, dont certaines sont similaires à celles observées dans l'audit de 2013 portant aussi sur la gestion de projets. Les encadrements en la matière qui ont été conçus par la Ville, notamment pour remédier à ces lacunes ou ceux créés de sa propre initiative, n'ont pas été mis en place ou ont été essentiellement abandonnés après l'avoir été.

Le Bureau a sélectionné et analysé en détail deux projets d'envergure pour cet audit, soit le quartier général de la police et l'usine d'épuration des eaux usées StaRRE La Pinière. Les gestionnaires qui se sont succédé depuis le début de ces projets les ont gérés selon leur expérience, sans encadrement significatif. Il est impératif que la Ville déploie les efforts nécessaires pour formaliser l'encadrement de sa gouvernance et sa gestion de projets d'infrastructures d'envergure afin de mieux les maîtriser pour ainsi éviter des changements majeurs comme ceux observés dans la portée et les échéanciers des deux projets sélectionnés.

Au final, ces changements se sont reflétés dans leurs coûts, auxquels se sont ajoutées l'évolution des prix du marché et la forte inflation. L'échéancier de ces projets a essentiellement doublé, entraînant en partie l'augmentation de la dernière estimation de leur coût qui est passé respectivement de 14 à 96 millions de dollars et de 11 à 135 millions de dollars, représentant des hausses de 585 % et de 1 127 %.

Audits financiers

Le Bureau et l'auditeur indépendant ont produit conjointement un rapport de l'auditeur sans réserve pour les états financiers consolidés de la Ville. De nouvelles recommandations ont été communiquées à la gouvernance.

Travaux en cours

Trois audits de performance sont en cours. L'un d'entre eux concerne l'audit sur la gouvernance et la gestion de la cybersécurité. Une portion de ces travaux vise à évaluer les pratiques de cybersécurité de la Ville ainsi qu'à tester leur robustesse en simulant la compromission de la sécurité de ses systèmes d'information, par notamment des tests d'intrusion logique externes et internes. Ce rapport présente ce en quoi consistent ces travaux.

Suivi des recommandations

La vérificatrice générale se dit préoccupée par le délai avant qu'un plan d'action ne soit déposé par la Ville et par la stagnation de la mise en oeuvre des actions planifiées par celle-ci. Comme elle l'explique, les validations des plans d'action des audits réalisés l'an dernier, qui devraient se faire avant l'émission du rapport final, se sont poursuivies sur une période variant de cinq à huit mois. Pour cinq des sept audits qui font l'objet de suivis continus, les échéanciers des actions ont été repoussés au cours des dernières années ou risquent de devoir l'être.

Observations de la vérificatrice générale

Cette année, la vérificatrice générale observe que ses constats de l'année convergent avec plusieurs de ceux de ses mandats effectués depuis son entrée en fonction, en 2017. Elle relève que les processus de la Ville tardent à se formaliser et s'optimiser, ce qui serait pourtant un levier pour s'assurer que ses ressources, dont l'essoufflement est toujours bien présent, travaillent sur les bonnes choses à valeur ajoutée, de la bonne manière et au bon coût pour dégager le maximum de temps à leur imposante feuille de route, y compris la prise en charge de ses recommandations.

Le rapport annuel 2022 de la vérificatrice générale est disponible sur le site Web de la Ville de Terrebonne :

https://www.ville.terrebonne.qc.ca/ma-ville/bureau-du-verificateur-general

SOURCE Bureau du vérificateur général de la Ville de Terrebonne

Renseignements: Pierre Tessier, 514 233-1636, [email protected]