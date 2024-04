La vente du Domaine Villa-Maria en soutien aux élèves les plus démunis du Québec

Le processus d'appel de soumissions sera lancé dans les prochaines semaines

MONTRÉAL, le 15 avril 2024 /CNW/ - Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame annoncent que le produit net de la vente du Domaine Villa-Maria, annoncée en juin dernier, sera versé dans le Fonds Marguerite-Bourgeoys pour créer un programme destiné à soutenir les élèves en situation de vulnérabilité qui fréquentent les écoles primaires et secondaires publiques du Québec. La Congrégation annonce du même coup que le mandat de courtage pour la vente du Domaine, incluant l'ensemble du terrain et des bâtiments, a été octroyé à Colliers International qui lancera au cours des prochaines semaines un processus d'appel de soumissions.

La Congrégation réitère son engagement à respecter le bail actuel la liant au Collège Villa Maria, un collège d'enseignement secondaire privé, fondé par la Congrégation; cet engagement constitue une condition expresse de la vente. La durée résiduelle du bail allant jusqu'en décembre 2030, tous les étudiants actuels et ceux admis en 2024 pourront donc y compléter leurs études. La Congrégation s'assurera aussi de mentionner expressément à l'avis de vente la volonté exprimée par la direction du Collège de poursuivre ses activités sur le site au-delà de la durée résiduelle de son bail.

Pour ce qui est du Collège Marianopolis, un établissement d'enseignement supérieur privé fondé par la Congrégation en 1908 et situé sur un lot distinct au sein du Domaine, l'OBNL qui gère le Collège a acquis le bâtiment et le terrain, comme annoncé en juin 2023, et ce, afin que sa mission éducative se poursuive. Cet acte de vente a été signé en mars 2024.

Compte tenu de leur âge avancé et de l'absence de relève, les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame ont réalisé un important exercice de planification stratégique à long terme au cours des deux dernières années. Elles ont fait des choix et convenu de leurs legs pour les cent prochaines années, et ce, dans les différentes provinces et pays où elles œuvrent. Ce choix de legs s'inscrit dans la poursuite de leur mission éducative et leur volonté de favoriser l'épanouissement et la réussite éducative des élèves en situation de vulnérabilité et contribuer à réduire les inégalités sociales. Depuis 1990, la Congrégation priorise le soutien aux populations les plus vulnérables et le choix de legs s'inscrit dans cette orientation.

« Les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame ont créé et géré plus de 340 écoles au Québec et nous venons en aide aux personnes les plus pauvres et démunies de la planète depuis plus de 366 ans maintenant. Le Domaine Villa-Maria est notre plus important actif au Québec et nous désirons que le produit de sa vente serve à soutenir les enfants vivant en situation de pauvreté afin de favoriser leur réussite scolaire et leur développement. Les besoins en ce sens sont majeurs : nous devons collectivement y être sensibles et déployer les efforts pour favoriser un avenir meilleur à ces enfants. C'est avec fierté que la Congrégation annonce cet important soutien aux élèves en situation de vulnérabilité fréquentant les écoles primaires et secondaires publiques du Québec. Il s'agit d'une orientation collective décidée par les sœurs, en regard des enjeux criants vécus par de nombreuses familles québécoises. La pauvreté est partout et les besoins sont nombreux. Cette contribution, prolongement naturel de notre mission fondamentale d'éducation libératrice et de soutien à la communauté, constituera un legs concret et porteur d'espoir, au moment où nous tournons une page d'histoire par la vente du Domaine et le déménagement à venir des sœurs vers une autre maison. », a déclaré Sœur Ona Bessette, supérieure générale et leader de la Congrégation de Notre-Dame.

À propos du Domaine Villa-Maria

Le Domaine Villa-Maria est un terrain de 1 669 320 pieds carrés situé dans l'Arrondissement Notre-Dame-de-Grâce-Côte-des-Neiges, à Montréal. Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame en sont propriétaire depuis 1854. Au-delà des vastes jardins et de l'ancien verger, on y trouve une résidence pour sœurs autonomes, une infirmerie pour les sœurs malades ou en fin de vie comptant 150 lits, un centre administratif et un collège privé (Villa Maria).

À propos de la Congrégation de Notre-Dame

Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame est une communauté religieuse catholique fondée à Ville-Marie (Montréal) au 17e siècle par sainte Marguerite Bourgeoys. Cette dernière a soutenu le Sieur de Maisonneuve dans le développement de la colonie en 1653, ouvert la première école en 1658, accueilli et formé les Filles du Roy venues de France pour épouser les colons, fonder des familles, coloniser le territoire et ainsi construire la société de la Nouvelle-France.

Femmes de foi et d'engagement, les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame sont bien connues pour leur contribution à l'éducation des filles et des garçons, pour la création et la gestion de plus de 340 écoles au Québec et pour la création des premières écoles d'enseignement supérieur et universitaire pour les femmes. En plus de cette mission d'éducation, elles viennent en aide à des personnes éprouvées et marginalisées. L'œuvre de la Congrégation se décline en plusieurs facettes sur quatre continents : enseignement dans les écoles, solidarité avec les femmes, pastorale, justice sociale, protection de l'environnement, etc.

La Congrégation compte actuellement 500 sœurs dans plusieurs pays et régions, soit le Canada, les États-Unis, l'Amérique centrale (Salvador, Honduras, Guatemala), le Cameroun, le Japon, la France et la Belgique.

À propos de l'éducation libératrice

L'éducation libératrice a pour but de développer le plein potentiel des personnes et les préparer à devenir des agents de leur propre transformation. Elle a aussi pour but d'aider les étudiants à devenir des citoyens et citoyennes du monde qui participeront de façon active et engagée à la transformation de la société et à la préservation de notre planète. Une éducation qui humanise davantage les relations et qui favorise les dialogues mutuels et interdépendants et qui tient toujours compte de la dignité de chaque personne.

SOURCE Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame

Renseignements: Source : Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, 2330, Sherbrooke Ouest, Montréal, QC H3H 1G8; Renseignements : Justin Meloche, [email protected], 514-995-9704