LA MISE EN VENTE DU DOMAINE VILLA-MARIA EST CONFIRMÉE POUR 2031

MONTRÉAL, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Comme annoncé en juin 2023, Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame ont décidé, après un long processus de réflexion et au terme d'un travail assidu pendant plus de sept ans avec l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et la ville de Montréal, de vendre le Domaine Villa-Maria. Après analyse des besoins des sœurs au cours de la dernière année, il a été décidé que la mise en vente se ferait en 2031.

Plus de 105 sœurs vivent sur le Domaine Villa-Maria dont elles sont propriétaires depuis 1854 et leur volonté est d'y demeurer le plus longtemps possible. La Congrégation a choisi et convenu de ses legs. Le profit de la vente du Domaine Villa-Maria sera dédié aux élèves vulnérables des écoles primaires et secondaires des écoles publiques du Québec. La Congrégation désire ainsi contribuer à leur réussite scolaire, conformément à la mission et aux valeurs de justice sociale de la Congrégation et celles qu'a défendues Marguerite Bourgeoys, leur fondatrice.

La Congrégation a investi plus de 40 millions dans le collège Villa Maria au cours des années, ce qui est beaucoup plus que dans toutes ses autres écoles, assumant les charges importantes liées aux bâtiments. Au cours des prochaines années la Congrégation continuera d'embellir le Domaine, notamment par la plantation d'un millier d'arbres sur le site.

La Congrégation avait annoncé en juin 2023 qu'elle vendrait cette propriété d'ici sept ans. En fidélité à sa mission fondamentale d'éducation libératrice et de soutien à la communauté, la Congrégation respecte le bail du collège Villa Maria qui viendra à échéance en 2030 afin de permettre aux étudiants qui fréquentent présentement cette institution scolaire d'y terminer leurs études secondaires sans impact.

Les dirigeants du collège Villa Maria ont été informés en juin 2023, soit sept ans à l'avance, que le bail de 10 ans (2020-2030) ne serait pas renouvelé à son échéance. Ce délai permettait à la direction de relocaliser l'institution hors du Domaine. Un avis aux parents avait également été préparé par la Congrégation en juin 2023 pour transmission aux parents par le Collège au nom de la Congrégation.

Cette décision longuement mûrie par la Congrégation assurera le respect des besoins et de la volonté des sœurs quant à leur legs, de même que le respect du patrimoine culturel et de l'héritage de Marguerite Bourgeoys. Cet héritage caractérise l'œuvre de la Communauté depuis le 17e siècle. La Congrégation a fondé le collège Villa Maria en 1854 et les sœurs ont ainsi formé des milliers d'élèves au cours des 170 dernières années avant de céder la direction générale du Collège à une équipe composée uniquement de personnes laïques en 2008.

À propos de la Congrégation de Notre-Dame

La Congrégation de Notre-Dame est une communauté religieuse catholique fondée à Ville-Marie (Montréal) au 17e siècle par Sainte Marguerite Bourgeoys. Marguerite Bourgeoys a soutenu le Sieur de Maisonneuve dans le développement de la colonie en 1653, ouvert la première école en 1658, accueilli et formé les Filles du Roy venues de France pour se marier, fonder des familles et ainsi construire la société de la Nouvelle-France.

Femmes de foi et d'engagement, les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame sont bien connues pour leur contribution exceptionnelle à l'éducation des filles et des garçons, pour la création et la gestion de plus de 340 écoles au Québec et pour la création des premières écoles d'enseignement supérieur et universitaire pour les femmes. En plus de cette éducation libératrice, elles viennent en aide aux personnes éprouvées et marginalisées.

L'œuvre de la Congrégation se décline en plusieurs facettes sur quatre continents : enseignement dans les écoles, solidarité avec les femmes, pastorale, justice sociale, protection de l'environnement, etc.

La Congrégation compte quelques 470 sœurs réparties dans plusieurs pays, soit le Canada, les États-Unis, l'Amérique centrale (Salvador, Honduras, Guatemala), le Cameroun, le Japon, la France et la Belgique.

