LA WORLD FEDERATION OF DIRECT SELLING ASSOCIATIONS PUBLIE SES DONNÉES DÉFINITIVES ANNUELLES SUR L'INDUSTRIE MONDIALE QUI MONTRE DES SIGNES DE STABILISATION

WASHINGTON, 4 décembre 2025 /CNW/ - La World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA), l'association commerciale mondiale représentant l'industrie de la vente directe depuis 47 ans, a publié son dernier rapport STATS, qui démontre la stabilité mondiale et le potentiel de croissance. Les ventes directes sont demeurées autour de 164 milliards de dollars de ventes au détail mondiales, soit une augmentation de 675 millions de dollars par rapport aux ventes d'avant la pandémie, 45 % des marchés mentionnés dans l'étude montrant des augmentations. Le nombre de représentants indépendants a légèrement augmenté par rapport à l'an dernier pour s'établir à 104,3 millions, dont 72,1 % sont des femmes.

« Nous sommes fiers de représenter une industrie qui offre des possibilités à plus de 100 millions d'entrepreneurs, ce qui fait une différence pour leurs familles et contribue aux comtés dans lesquels nous exerçons nos activités », a déclaré Roger Barnett, président du conseil du WFDSA et chef de la direction de Shaklee Corporation. « Les États-Unis demeurent le marché dominant dans le monde, mais nous constatons également une croissance dans des marchés clés comme le Brésil, l'Inde et la Chine. »

La région de l'Asie-Pacifique demeure la plus importante sur le plan des parts de marché, alimentée par des acteurs émergents comme la Malaisie, mais les Amériques ont connu la plus forte croissance en 2024. De plus, le nombre de « marchés en milliards de dollars » en 2024 est demeuré stable à 21. Le rapport de STATS a suivi les changements démographiques chez les entrepreneurs indépendants et les catégories de produits. Les produits de bien-être continuent de dominer l'industrie, tout comme les cosmétiques et les soins personnels, y compris les marques K-beauty.

« Compte tenu de ses coûts de démarrage relativement faibles, de son solide soutien communautaire et de ses produits de grande qualité, la vente directe est une voie résiliente et attrayante pour les entrepreneurs du monde entier, en particulier les femmes, et de plus en plus d'hommes y participent également, » a souligné Shaila Manyam, directrice générale de la WFDSA.

L'étude est l'ensemble définitif de données et de renseignements pour l'industrie provenant de 55 marchés dans le monde, et examine les facteurs potentiels qui toucheront l'industrie en 2025, y compris l'impact des tarifs douaniers et du commerce mondial, la technologie et l'intérêt croissant pour l'entrepreneuriat. Le rapport de STATS est disponible à l'adresse http://www.wfdsa.org/global-statistics

FAITS EN BREF

Ventes au détail mondiales en 2024 : 163,9 milliards de dollars (essentiellement inchangées par rapport à 2023)

10 principaux marchés :

ÉTATS-UNIS Allemagne Chine Corée Malaisie Japon Brésil France Taïwan Inde

Part : 21 marchés ont enregistré des ventes de 1 milliard de dollars ou plus, ce qui représente 92 % des ventes mondiales



Secteurs clés : Bien-être, cosmétiques et soins personnels, biens ménagers et biens durables



Entrepreneurs indépendants : 104,3 millions (en hausse de 0,1 %); 72,1 % de femmes.

