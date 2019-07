La vente des terrains de la brasserie Molson est maintenant officielle

MONTRÉAL et LAVAL, QC, le 28 juin 2019 /CNW Telbec/ - Groupe Sélection, Montoni et le Fonds immobilier de solidarité FTQ annoncent avoir officiellement acquis les terrains de la brasserie Molson sur la rue Notre-Dame à Montréal. Cette étape du processus étant franchie, le consortium québécois peut maintenant mettre de l'avant sa vision de redéveloppement pour ce secteur de la métropole en pleine transformation.

Les terrains qu'occupe actuellement la brasserie bicentenaire de Molson en bordure du fleuve feront place à un projet permettant un redéveloppement des quartiers centraux de manière inclusive et innovante pour les Montréalais. La vision du consortium présente une offre de logements variée répondant aux besoins du quartier et de ceux qui veulent y résider, axée sur le concept « vivre, travailler et se divertir » et intégrant des usages d'affaires, commerciaux, touristiques et résidentiels. Les espaces locatifs privés, tout comme ceux à vocation sociale et communautaire, côtoieront des condominiums et des commerces de proximité qui offriront les services nécessaires pour animer la vie de quartier. Un volet environnemental, axé sur le verdissement, la valorisation des vues et le développement vers le fleuve, occupera une part importante du projet.

Rappelons que l'acquisition des terrains de la brasserie Molson par le consortium fait suite à l'annonce d'une entente de gré à gré entérinée le 5 juin dernier avec la Ville de Montréal fixant les conditions de transfert d'une partie des terrains de la brasserie Molson à la ville afin d'en faire un nouveau parc.

« Nous voulons donner aux Montréalais un quartier complet vivant qui allie qualité de vie, pôle d'emplois et respect de l'environnement. Par l'implantation de son usine sur les rives du fleuve à la fin du 18e siècle, la famille Molson a été un précurseur du développement industriel à Montréal. Aujourd'hui, Groupe Sélection souhaite jouer un rôle majeur dans la transformation de ce secteur du centre-ville. Ce site offre un point de vue emblématique de la ville de Montréal à l'entrée du pont Jacques-Cartier. Nous sommes fiers de prendre part à la conception d'un véritable milieu de vie dynamique autour de ce joyau québécois. »

- Réal Bouclin, président fondateur et chef de la direction, Groupe Sélection

« Le déploiement d'un tout nouveau quartier en plein cœur de la métropole marque une étape très spéciale dans l'histoire de Montréal. C'est pourquoi nous envisageons cette opportunité comme une responsabilité face aux Montréalais. Qu'ils s'agissent de résidences, de commerces ou d'espaces de bureaux, toutes les facettes de ce vaste projet seront autant d'occasions d'illustrer notre souci du détail et de la qualité, guidé par notre engagement en faveur du développement durable. Tout, dans ce vaste projet, marque une occasion exceptionnelle de démontrer ce qui a toujours défini Montoni et son équipe depuis sa fondation. »

- Dario Montoni, président, Groupe MONTONI

« Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir apporter la couleur et la riche expertise du Fonds immobilier à ce projet d'une valeur symbolique immense. La brasserie Molson est un témoin privilégié de l'histoire industrielle et ouvrière de la métropole. Le site demeurera non seulement un pôle d'emploi important, mais il se transformera aussi en un secteur vivant et animé par des clientèles diverses. Nous tenons à souligner la collaboration étroite entre la Ville de Montréal, Molson et le consortium. L'objectif commun de réussir la transformation du secteur guidera les prochaines étapes de ce projet structurant. »

- Normand Bélanger, président-directeur général, Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Nous sommes très heureux de pouvoir conclure cette entente avec des partenaires du calibre de Groupe Sélection, de Montoni et du Fonds immobilier de solidarité FTQ. Il va sans dire que Molson Coors est très attachée à son site d'origine situé sur l'île de Montréal et le processus de vente s'est fait de façon rigoureuse afin d'assurer un legs aux Montréalais dont Molson peut être fière. Nous sommes enthousiastes de voir la qualité du projet de redéveloppement proposé et nous nous réjouissons de faire partie du futur du site à titre de locataires pour notre siège social. »

- Frederic Landtmeters, président et chef de la direction, Molson Coors Canada

À propos de Groupe Sélection

Groupe Sélection est un leader canadien dans la création et la gestion de milieux de vie où toutes les générations peuvent se rassembler et s'épanouir. Connaissant une croissance sans précédent depuis 30 ans, Groupe Sélection innove par sa vision intergénérationnelle avant-gardiste et sa structure intégrée verticalement unique. Ces atouts sont les piliers de son expansion géographique et la diversification de ses produits immobiliers destinés aux jeunes, aux familles et aux retraités. Groupe Sélection compte aujourd'hui plus de 50 complexes d'habitation en opération, en construction et en développement au Canada et aux États-Unis et la valeur de ses actifs dépasse 4 milliards $. Groupe Sélection, dont le siège social est situé à Laval, au Québec, emploie plus de 5 000 personnes qui œuvrent chaque jour au bien-être de quelques 15 000 clients dont le taux de satisfaction exceptionnel s'élève à 95 %. Elle s'est récemment vue attribué un prix international Global Awards, se distinguant dans la création de milieux de vie. www.groupeselection.com

À propos de MONTONI

Depuis près de 25 ans, MONTONI se démarque dans le monde de la construction et de l'immobilier avec une approche axée sur le client et sur les opportunités du marché. MONTONI offre une gamme complète de services unifiés et verticalement intégrés couvrant tous les aspects d'un projet immobilier, de l'excavation au design intérieur. À travers sa division de développement, MONTONI se spécialise dans l'acquisition de terrains et d'immeubles à des fins de construction ou de location. Fier détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2001 et membre du Club Platine depuis 2007, l'entreprise propose des solutions audacieuses pour un marché compétitif. Totalisant plus de 12 millions de pi2 de constructions industrielles et commerciales, 10 édifices à bureaux et 15 millions de pi2 de développements, MONTONI mise sur la construction d'un patrimoine avant-gardiste qui allie la technologie et le développement durable. L'entreprise est membre agréé LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa) et compte à son actif près de 3,5 millions de pi2 de bâtiments certifiés. www.groupemontoni.com

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Créé en 1991, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 décembre 2018, il comptait 52 projets en développement d'une valeur de 3,4 milliards de dollars, 69 immeubles sous gestion, 1,5 million de pieds carrés de terrain et 82 millions de dollars étaient investis pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada. www.fondsimmobilierftq.com

À propos de Molson Coors Canada

Molson Coors Canada, née à Montréal en 1786 et plus ancien brasseur en Amérique du Nord, est l'unité d'affaires canadienne de Molson Coors Brewing Company qui est le troisième plus grand brasseur au monde. Son portefeuille inclut notamment les marques Belgian Moon, Molson Canadian, Molson Export, Coors Banquet, Coors Light, Trou du Diable, Creemore Springs, Granville Island, Molson Dry, Old Style Pilsner, Rickard's, Bella Amari, Aquarelle, Coors Edge et des partenariats de distribution stratégiques dont, Heineken et Brasseurs de Montréal. www.molsoncoors.com

