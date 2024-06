MONTRÉAL, le 10 juin 2024 /CNW/ - Devmont, une entreprise de développement immobilier de premier plan basée à Montréal, annonce avec fierté le succès de la deuxième édition de son événement caritatif en collaboration avec Multicaf. La vente aux enchères d'œuvres d'art, qui s'est tenue au Hilton Garden Inn le 27 mai, a dépassé toutes les attentes en récoltant plus de 650 000 $ pour soutenir la noble cause de Multicaf.

Multicaf, une organisation dédiée à l'assistance et au soutien des personnes et des familles confrontées à l'insécurité alimentaire à Montréal, a reçu un soutien considérable de Devmont et des participants à la vente aux enchères d'œuvres d'art.

L'événement, animé par Natasha Gargiulo, a présenté une collection diversifiée de peintures généreusement offertes par des artistes de renom : Carmelo Blandino, Kevin Ledo, Melissa Del Pinto et Kristen McCrea. Les participants ont eu l'occasion de miser sur les œuvres, tous les bénéfices étant reversés directement aux initiatives de Multicaf. Enfin, la soirée s'est terminée par l'opportunité de rire en assistant à un spectacle de Sugar Sammy.

"Nous sommes ravis d'avoir eu l'opportunité de nous associer à Multicaf pour cet événement incroyable", a déclaré Sam Scalia, président chez Devmont. "L'afflux de soutien de la communauté et le succès de la vente aux enchères nous motivent à continuer à nous impliquer."

Les fonds récoltés permettront à Multicaf de fournir une assistance vitale aux personnes dans le besoin au sein de la communauté montréalaise. Des programmes de distribution alimentaire aux ateliers éducatifs, les initiatives de Multicaf jouent un rôle crucial dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et la promotion de l'inclusion sociale.

"Nous exprimons notre gratitude sincère à Devmont, aux artistes participants, Kevin, Carmelo, Melissa et Kristen, et à tous ceux qui ont contribué au succès de cet événement", a déclaré Jean-Sébastien Patrice, directeur général chez Multicaf. "Les fonds récoltés nous permettront de poursuivre notre mission de soutien aux personnes et aux familles pour construire un avenir meilleur."

Devmont reste engagé à redonner aux communautés qu'elle dessert et se réjouit de futures collaborations avec Multicaf.

Devmont et Multicaf tiennent à remercier leurs partenaires pour cet événement :

Fondation famille Michel Fournelle , et;

, et; Fondation Goodman;

Banque Nationale.

Cliquez ici pour télécharger les photos de l'événement.

Pour plus d'informations sur Devmont et ses efforts philanthropiques, visitez https://devmont.ca/

Pour toute question concernant Multicaf et ses initiatives, veuillez contacter Jean-Sébastien Patrice, directeur général de Multicaf, [email protected]

À propos de Devmont : Devmont est une entreprise de développement immobilier de premier plan basée à Montréal, dédiée à la création de propriétés résidentielles et commerciales innovantes qui enrichissent les paysages urbains et renforcent les communautés.

À propos de Multicaf : Multicaf est une organisation à but non lucratif basée à Montréal, engagée dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et la promotion de l'inclusion sociale à travers divers programmes et initiatives visant à soutenir les personnes et les familles dans le besoin.

