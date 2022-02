L'acteur acclamé pour son rôle dans Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux

sera de retour dans la ville de son enfance pour animer l'événement musical

canadien de l'année le dimanche 15 mai

Pour la première fois de l'histoire des Prix JUNO, l'événement sera diffusé en

direct depuis une scène extérieure, le Budweiser Stage

TORONTO, le 2 févr. 2022 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) et la CBC ont annoncé aujourd'hui que Simu Liu , étoile du film Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux des studios Marvel, sera de retour au bercail pour animer la Soirée des Prix JUNO 2022. De retour en présentiel après un hiatus de deux ans, l'événement sera diffusé en direct partout au Canada depuis le Budweiser Stage de Toronto le dimanche 15 mai 2022 à 20 h HE/17 h HP sur CBC TV, CBC Gem, CBC Radio One, CBC Music, CBC Listen, en webdiffusion mondiale sur CBCMusic.ca/junos et retransmis en direct sur les pages Facebook , YouTube et Twitter de CBC Music.

L'an dernier, Simu Liu a marqué l'histoire en devenant le premier acteur asiatique en tête d'affiche d'un film de l'univers cinématographique de Marvel, Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux (2021), un rôle qui lui a valu le People's Choice Award de la star de film d'action de l'année. Il s'est également illustré en décembre dernier lors de sa première présence à la barre de l'émission Saturday Night Live. Auparavant, Simu Liu a tenu la vedette dans cinq saisons de la télésérie humoristique originale de la CBC Kim's Convenience, qui a remporté le prix de la meilleure distribution d'ensemble de l'Association des artistes canadiens de la télévision et de la radio (ACTRA) en 2017. La télésérie a par la suite remporté les honneurs de la meilleure série humoristique lors des Prix Écrans canadiens en 2018. Ses apparitions notables à la télévision et au cinéma comprennent également Fresh Off the Boat, Awkwafina Is Nora from Queens (réseau ABC) et Taken (NBC).

Les billets pour assister aux Prix JUNO 2022 seront mis en vente le 4 mars à 10·h, à compter de 39,95 $.

Le communiqué de presse en entier.

SOURCE CARAS/The JUNO Awards

Renseignements: Catherine Poirier, Nat Corbeil, [email protected]

Liens connexes

https://junoawards.ca/