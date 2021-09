TORONTO, le 15 sept. 2021 /CNW/ - Pendant la pandémie mondiale, l'économie mondiale a vu un recul imprévu mais dévastateur de la participation des femmes au marché du travail et une exacerbation de l'écart salarial entre les sexes. Bien que la loi sur l'équité salariale de l'Ontario soit la plus progressiste au monde depuis les 30 dernières années, l'écart salarial entre les sexes persiste et risque de se creuser chez nous tandis que le taux d'emploi chez les femmes a chuté à mesure que les cas de COVID et les confinements ont augmenté.

Durant ces revers, nous avons observé un autre phénomène inattendu : une hausse du nombre de rapports, d'études et d'histoires concernant les femmes et l'économie, et les inégalités économiques. « Au cours de la dernière année, nous avons inventé les termes, "récession au féminin" et "relance au féminin", avec les gouvernements et les organismes dans le monde entier qui parlent de "relance féministe post-COVID" », souligne Kadie Ward, commissaire et directrice générale de l'administration de la Commission de l'équité salariale de l'Ontario. « Ce n'est pas surprenant », ajoute-t-elle, « compte tenu du fait que l'incidence économique découlant de la participation des femmes au marché du travail et de l'équité salariale est grande et mesurable. »

Dans un rapport souvent cité de McKinsey, on estime que d'ici 2026, le Canada pourrait augmenter de 150 milliards de dollars son produit intérieur brut (PIB) annuel en soutenant la participation des femmes au marché du travail.1 La Banque Royale du Canada (RBC) porte ce chiffre à 100 milliards de dollars.2

C'est pourquoi l'équipe du Bureau de l'équité salariale a lancé une série Web en six épisodes, appelée Équité salariale: des règles de rémunération équitables! où l'on aborde des sujets liés à l'économie, à l'équité, aux femmes, au travail et à l'équité salariale. « Nous voulions en savoir plus sur la résurgence de la question de l'égalité des sexes et de l'équité salariale comme un impératif de la relance économique post-COVID, » affirme Kadie Ward. La commissaire Ward anime une série de discussions convaincantes sur les écarts salariaux entre les sexes au pays et dans le monde entier, et sur la façon de les combler avec des experts, entre autres, de l'Organisation internationale du Travail, de la Harvard Business School et de l'Université de Toronto.

L'épisode 1 sera lancé le 15 septembre en ligne au www.Levelthepayingfield.ca , avec les épisodes suivants qui seront lancés hebdomadairement, soit tous les mercredis, et ce, jusqu'au 20 octobre.

Faits en bref

L'écart salarial entre les sexes est la différence entre les salaires gagnés par les hommes et les salaires gagnés par les femmes. Selon Statistique Canada, l'écart salarial entre les sexes en Ontario était de 12,2 % avant la pandémie. Cela signifie que pour chaque dollar gagné par un travailleur de sexe masculin, une travailleuse gagne 88 cents . Cet écart est encore plus grand chez les femmes Autochtones, les femmes racisées et les nouvelles arrivantes au Canada , lesquelles gagnent, respectivement, 65 cents , 67 cents et 71 cents pour chaque dollar gagné par un homme.

était de avant la pandémie. Cela signifie que pour chaque dollar gagné par un travailleur de sexe masculin, une travailleuse gagne . chez les femmes Autochtones, les femmes racisées et les nouvelles arrivantes au , lesquelles gagnent, respectivement, , et pour chaque dollar gagné par un homme. On rapporte que 1,5 million de femmes au Canada ont perdu leur emploi au cours des deux premiers mois de la pandémie et qu'en avril 2020, le taux d'emploi des femmes est tombé à 55 %, soit son plus bas niveau depuis les années 1980.

que 1,5 million de femmes au ont perdu leur emploi au cours des deux premiers mois de la pandémie et qu'en avril 2020, le taux d'emploi des femmes est tombé à 55 %, soit son plus bas niveau depuis les années 1980. L' Ontario est le premier gouvernement au monde à avoir adopté une Loi sur l'équité salariale en 1988. Le Bureau de l'équité salariale de l' Ontario offre de l'information pour aider les employeurs et les employés à comprendre leurs droits et leurs responsabilités en vertu de la Loi depuis plus de 30 ans. De plus, il enquête sur des plaintes pour violation de la Loi sur l'équité salariale et œuvre pour aider les parties à régler leurs différends.

