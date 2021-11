Soucieuse de répondre à l'évolution des besoins et goûts des consommateurs depuis plus de 100 ans, La Vache qui rit ® a su innover et démontrer sa pertinence grâce à son esprit visionnaire.

« La Vache qui rit® est une marque centenaire positive et tournée vers l'avenir qui offre désormais une expérience unique aux consommateurs les plus aventureux, à la recherche de nouveautés. Nous sommes convaincus des bienfaits des produits laitiers, mais cela ne nous empêche pas aujourd'hui de penser aussi au-delà et de croire en la complémentarité des produits laitiers, notre ADN, et des légumineuses tout en demeurant fidèle à notre mission d'une alimentation plus saine et responsable pour tous », indique Marie-Eve Robert, vice-présidente Marketing du Groupe Bel Canada.

Une forte tendance chez les consommateurs

Innova Market Insight a révélé en septembre 2021 que 60 % des consommateurs dans le monde souhaitent vivre de nouvelles expériences sensorielles avec des arômes, des textures et des couleurs, et que le tiers a mentionné que des combinaisons de saveurs inusitées influencent leur choix d'aliments ou de boissons. Également, manger régulièrement des légumineuses engendre, entre autres, un meilleur contrôle du diabète et une diminution du risque de maladie cardiovasculaire (Passeport Santé, octobre 2021).

Informations complémentaires

Pour connaître les épiceries qui offrent La Vache qui rit® Mix Pois chiches et La Vache qui rit® Mix Haricots rouges dans votre région, cliquez ici.

La Vache qui rit® Mix est offert en format boite ronde traditionnelle de huit portions triangulaires totalisant 140 grammes.

est offert en format boite ronde traditionnelle de huit portions triangulaires totalisant 140 grammes. Chaque portion procure deux grammes de protéines et 35 calories.

Prix moyen régulier national : 4,42 $

Faites le plein d'idées recettes sur le site Internet de La Vache qui rit® et partagez vos recettes de collations les plus inattendues et délicieuses sur Facebook @LaVachequiritCanada et Instagram @lavachequirit.ca.

À propos de La Vache qui rit®

La Vache qui rit® a été créée en 1921, en France. La Vache qui rit® est consommée dans plus de 120 pays à travers le monde, ce qui fait d'elle la quatrième marque de fromage fondu en importance au niveau international. Elle est sur le marché canadien depuis plus de 60 ans et la gamme est fabriquée avec fierté au Québec, à Saint-Nicolas, avec la collaboration de Fromagerie Bergeron depuis 2007. Grâce à sa texture crémeuse, La Vache qui rit® est idéale pour une collation, alliant une portion de rire et une portion nutrition. Pour en savoir davantage, visitez le www.lavachequirit.ca.

À propos du Groupe Bel Canada

Groupe Bel Canada est une filiale du Groupe Bel, un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur du marché des collations saines avec une distribution dans près de 120 pays. Depuis plus de 150 ans, le Groupe Bel invente et fabrique des fromages uniques aux recettes savoureuses qui sont consommés par 400 millions de personnes dans le monde. Seulement en 2018, le Groupe a lancé plus de 40 innovations ou amélioration de produits.

Créée en 2005 pour dynamiser le développement des activités du groupe au Canada, la filiale emploie aujourd'hui 200 employés, dont 60 à son siège social situé à Montréal. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.bel-canada.ca.

Renseignements: Contact média français: Raphaële Bourgault, [email protected], 514-206-0364; Contact média anglais: Anna Woodmass, [email protected], 416-571-2147