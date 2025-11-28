HALIFAX, NS et TORONTO, le 28 nov. 2025 /CNW/ - La Union of Black Artists Society (UBAS) et le Syndicat canadien des pigistes (SCP) sont fiers d'annoncer un nouveau partenariat qui renforcera les services de soutien pour les artistes noirs qui travaillent à la pige. Ce partenariat marque un tournant en renforçant le pouvoir, la solidarité et la visibilité des artistes noirs d'un océan à l'autre.

Par ce partenariat, les membres de l'UBAS deviendront membres du Syndicat canadien des pigistes d'Unifor, leur donnant ainsi accès à tous les avantages sociaux dont bénéficient les membres du SCP, notamment la défense de leurs droits, des conseils en matière de contrats et un régime de soins de santé et de soins dentaires. Ensemble, l'UBAS et le SCP défendront les droits des artistes noirs qui travaillent notamment dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la musique et de la mode.

« Ce partenariat est une avancée formidable pour tous les artistes noirs du Canada, a déclaré Tara Taylor, cofondatrice et présidente de la Union of Black Artists Society. Nous attendions depuis longtemps cette reconnaissance du talent, des œuvres et du leadership de notre communauté dans le domaine des arts. Nous jetons les bases pour que nos artistes soient appréciés à leur juste valeur, protégés et soutenus. Nous remercions chaleureusement les membres dévoués de notre conseil d'administration Shelley Fashan, Solitha Shortte et Anthony Bryan et notre cofondateur Christopher Bautista pour leur travail de pionnier, ainsi que Vicky Plancher et Ernest White II d'avoir établi la place de l'UBAS dans notre section communautaire en pleine croissance en Colombie-Britannique. »

L'UBAS a été fondée en Nouvelle-Écosse en 2023 par un groupe d'artistes noirs de divers domaines, qui s'est donné pour mission de former, de soutenir et d'employer des artistes. Dans le cadre de cette initiative, l'UBAS célébrera la remise des diplômes aux participantes et participants du renommé programme Black Above the Line / Breaking Through the Screens, créé en partenariat avec la Charles Taylor Theatre & Media Arts Association, le Collège d'art et de design de la Nouvelle-Écosse, Afromations Media Productions Inc., iMOVE Media et Community Media Lab.

Le SCP, une section communautaire d'Unifor, étend les avantages syndicaux aux pigistes, aux entrepreneuses et entrepreneurs indépendants et à d'autres travailleuses et travailleurs non traditionnels. L'UBAS et le SCP unissent leurs forces afin d'accroître la visibilité des artistes noirs, mais également de leur offrir du soutien en vue de reconnaître leurs contributions essentielles à l'économie créative du Canada.

« Ce partenariat célèbre le pouvoir de la solidarité, a indiqué Raul Burbano, recruteur pour le SCP. L'UBAS et le SCP partagent une vision commune, celle qui vise à garantir que les artistes noirs peuvent s'épanouir et bénéficier des mêmes protections, salaires équitables et avantages sociaux que les autres travailleuses et travailleurs syndiqués du Canada. »

À propos de la Union of Black Artists Society : La Union of Black Artists Society est un collectif national qui s'est donné pour mission de soutenir et d'encourager les artistes noirs en défendant leurs droits et leurs intérêts et en leur offrant du mentorat et une communauté. L'UBAS œuvre dans divers domaines, dont le théâtre, le cinéma, la télévision, la musique et la mode, dans le but de créer des débouchés pour les artistes noirs et accroître leur représentation.

À propos du Syndicat canadien des pigistes : Le Syndicat canadien des pigistes, une section communautaire d'Unifor, représente les pigistes qui travaillent dans les secteurs des médias, des communications et de la création. Il offre à ses membres divers services, comme des conseils en matière de contrats, du soutien en cas de griefs et un régime collectif de soins de santé et de soins dentaires, dans le but d'améliorer les conditions de travail des pigistes dans l'ensemble du pays.

SOURCE Canadian Freelance Union

Relations avec les médias : UBAS, Personne-ressource : Shelley Fashan, Courriel : [email protected], Cellulaire : 902-488-6355; SCP, Personne-ressource : Raul Burbano, Courriel : [email protected], Cellulaire : 416-522-8615