André Hoffmann, vice-président de Roche Holding, prononcera le discours d'ouverture

MONTRÉAL, le 9 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'INSEAD National Alumni Association (NAA) au Canada a annoncé les six gagnants de la troisième édition du prix Business as a Force for Good.

La cérémonie de remise des prix aura lieu à 18 h 00 HAE, le vendredi 11 septembre (0 h 00 HEC, le 12 septembre) dans le cadre de la Journée mondiale INSEAD 2020, qui se tiendra en format numérique pour la toute première fois.

Pour lancer l'événement en direct, un discours d'ouverture sera prononcé par M. André Hoffmann, vice-président de Roche Holding, en Suisse; diplômé INSEAD MBA et fondateur de l'INSEAD Hoffmann Institute for Business and Society qui est à l'avant-garde de l'alignement de l'INSEAD sur les Objectifs de développement durable des Nations Unies.

Lors de la cérémonie, présidée par Mme Magali Depras, présidente de l'INSEAD NAA Canada, les lauréats seront invités à présenter leurs réalisations au public, lors de leur entrevue par les membres du jury, composé d'anciens de l'INSEAD issus de différents secteurs et d'experts en responsabilité sociale des entreprises (RSE).

Pour vous inscrire à l'événement en ligne, veuillez entrer vos coordonnées ici : Inscription Zoom INSEAD.

Depuis 2018, l'INSEAD NAA Canada et l'IAF Canada reconnaissent les entreprises canadiennes qui ont fait preuve d'un leadership éclairé et qui ont eu un impact sociétal significatif, conformément à la croyance de l'INSEAD : « Les affaires comme force de bien ».

Les candidats sont évalués par le jury selon les critères suivants :

Défi de société auquel l'entreprise s'attaque;

Modèle d'affaires et impact attendu sur la société;

Initiatives et stratégies clés pour résoudre le problème;

Principaux facilitateurs et processus opérationnels mis en place;

Résultats et impact économiques;

Excellence du projet.

Loop Mission, qui s'attaque au gaspillage alimentaire, a émergé comme le gagnant de cette année du prestigieux prix.

Six entreprises, dont Loop Mission, sont lauréates des prix de la catégorie suivante et seront récompensées pour leurs pratiques et leurs résultats exemplaires.

Nouvelle technologie ou nouveau service en réponse

à la COVID-19 ̶ Grande société Accenture Nouvelle technologie ou nouveau service en réponse

à la COVID-19 ̶ Petites et moyennes entreprises Dialogue Technologies inc. Petites et moyennes entreprises Benevity Organisme sans but lucratif Women's Enterprise Centre Grande société Shopify Entreprise en démarrage Loop Mission

L'événement sera enregistré et diffusé à l'échelle internationale sur le réseau INSEAD, offrant ainsi une visibilité mondiale unique aux lauréats.

La Journée mondiale de l'INSEAD, commémorée chaque année le 12 septembre, célèbre la toute première cérémonie d'ouverture du MBA de l'INSEAD au château de Fontainebleau, en France, le même jour en 1959. L'année 2020 marque également une autre occasion spéciale : le 60e anniversaire de l'Association des anciens de l'INSEAD (IAA).

Dans les décennies qui ont suivi sa fondation, l'INSEAD n'a jamais hésité à utiliser l'entreprise comme une force pour le bien et à développer des leaders responsables qui transforment l'entreprise et la société.

Ces prix complètent et illustrent les valeurs de l'INSEAD fondées sur ses principes fondateurs et démontrent comment des progrès sociétaux positifs peuvent être réalisés tout en atteignant les objectifs de l'entreprise.

Unissons-nous en tant qu' « Une seule communauté, plusieurs voix » à l'occasion de la Journée mondiale INSEAD 2020 et célébrons tout ce qui fait de nous une partie de cette famille extraordinaire !

À propos de l'INSEAD, The Business School for the World

L'INSEAD, l'une des plus grandes écoles supérieures de commerce au monde, rassemble des personnes, des cultures et des idées pour développer des leaders responsables qui transforment les entreprises et la société. Nos recherches, notre enseignement et nos partenariats reflètent cette perspective globale et la diversité culturelle.

Grâce à ses campus en Europe (France), en Asie (Singapour), au Moyen-Orient (Abu Dhabi), et en Amérique du Nord (San Francisoc), l'INSEAD déploie sa recherche et son enseignement sur quatre continents. Nos 165 professeurs réputés, issus de 41 pays, inspirent plus de 1 300 étudiants et participants aux programmes MBA , Executive MBA (EMBA) , Masters spécialisés ( Executive Master in Finance , Executive Master in Change ) et Ph. D. (doctorat) ainsi que plus de 12 000 dirigeants d'entreprises participant aux programmes exécutifs .

L'INSEAD se maintient à la fine pointe de la recherche et de l'innovation dans tous ses programmes. Nous fournissons aux dirigeants d'entreprise les connaissances et la sensibilisation nécessaires pour leur permettre d'être opérationnels n'importe où dans le monde. Notre excellence universitaire est déterminée par ces valeurs fondamentales mises au service de la communauté mondiale, nous permettant ainsi de remplir notre rôle de Business School for the world.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter : www.insead.edu.

SOURCE INSEAD

Renseignements: Contacts presse : Chris Howells, Tél : +65 9489 7073, Courriel : [email protected]; Aileen Huang, Tél : +65 9008 3812, Courriel : [email protected]; Magali Depras, Président INSEAD NAA Canada, Tél : +1 514 971 9968, Courriel : [email protected]