La popularité de la toute nouvelle TLX Type S auprès des amateurs canadiens d'Acura et l'attente de ce véhicule par ces derniers ont déjà été prouvées, car la berline de performance la plus attendue de l'histoire d'Acura a vu son allocation canadienne en ligne de 119 unités s'écouler en prévente en 8 heures à peine. Pour des détails, cliquez ici .

Modèle/Version PDSF1 PDSF avec transport et IPL2 Cotes de consommation de l'EPA3 Ville/route/combinée TLX Type S 2021 59 500 $ 61 875 $ 12,3/9,8/11,2

_____________________________ 1 PDSF excluant les taxes, l'immatriculation, l'enregistrement, les frais de transport de 2 375 $ et les options. Les prix des concessionnaires peuvent varier. 2 PDSF incluant les frais de transport de 2 375 $. 3 Selon les cotes de consommation 2021 de l'EPA; utiliser à des fins de comparaison seulement; le kilométrage variera selon les habitudes de conduite, l'entretien du véhicule, les conditions routières, l'état et l'âge du bloc-batterie (modèles hybrides), et d'autres facteurs.

Type S - Performance conçue avec précision

La TLX Type S renforce les principes de base de la Performance conçue avec précision grâce à des améliorations importantes apportées à tous les éléments de l'expérience de conduite et à un aspect visuel distinctif à l'intérieur comme à l'extérieur. Offrant des performances validées sur piste, les modèles Type S répondent aux besoins des amateurs de conduite dynamique, et la TLX Type S bien équipée comprend une liste impressionnante d'équipements haute performance de série, y compris des roues à 5 rayons divisés inspirées de la NSX et des pneus d'été Pirelli P-Zero de série 255.

Le tout nouveau moteur Type S V6 turbocompressé de 3,0 litres d'une puissance de 355 chevaux a été mis au point par certains des ingénieurs les plus expérimentés de l'entreprise en matière de groupes motopropulseurs, y compris des membres de l'équipe qui a développé le groupe motopropulseur hybride V6 à deux turbocompresseurs conçu sur mesure pour alimenter la NSX. Une transmission automatique à 10 rapports spécialement réglée est également de série, de même que le système toutes roues motrices super-maniabilitéMC (SH-AWDMD) à véritable vectorisation de couple.

Le châssis sport de la TLX Type S est doté d'une suspension avant à double bras triangulaire, d'amortisseurs adaptatifs, d'un système de freinage à servofrein électrique dérivé de la NSX et d'étriers avant BremboMC à 4 pistons avec disques avant plus grands et étriers rouges assortis à l'arrière.

Les ingénieurs d'Acura ont créé la TLX Type S pour en faire une berline de performance de luxe suscitant émotion et passion, sans sacrifier la convivialité et le confort au quotidien de la TLX de deuxième génération acclamée par la critique.

La TLX Type S 2021 est également équipée de sièges sport à 16 réglages électriques pour le conducteur et le passager avant avec supports latéraux à réglage électrique, cuir Milano souple avec empiècements UltrasuèdeMD, emblème Type S sur les appuie-tête, ainsi que d'une chaîne haute-fidélité ELS STUDIO 3D® avec 17 haut-parleurs et d'un écran audio et d'information de 10,2 pouces fonctionnant avec l'interface True TouchMC primée d'Acura.

L'équipement de sécurité de série comprend la gamme de technologies d'aide à la conduite et de sécurité AcuraWatchMC, ainsi que le premier coussin gonflable au monde conçu pour réduire la rotation de la tête du passager avant.

Pour plus d'information sur l'Acura TLX Type S 2021, cliquez ici.

