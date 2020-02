La transformation est la norme pour l'industrie automobile canadienne

TORONTO, le 13 févr. 2020 /CNW/ - Le Conseil du Partenariat pour le secteur canadien de l'automobile (CPSCA) s'est réuni hier pour discuter des transformations qui changent l'industrie automobile, tant à l'échelle mondiale qu'au Canada. La réunion se tenait en marge du Salon international de l'automobile de Toronto, et les membres du CPSCA étaient accompagnés de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des sciences et de l'industrie, et de l'honorable Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce de l'Ontario.

Au cours de la réunion, les membres ont discuté de questions essentielles au maintien et à l'amélioration de la compétitivité du Canada, notamment les stratégies visant à renforcer le climat d'investissement du Canada, les possibilités d'harmonisation des politiques environnementales et l'importance d'attirer et de favoriser les compétences et les talents nécessaires pour l'avenir. Le Conseil a également noté l'importance de l'entrée en vigueur du nouvel accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique aussitôt que possible.

« Tous les membres du CPSCA ont collaboré étroitement pour assurer que l'ensemble de l'industrie automobile profite du nouvel accord commercial entre le Canada, les États-Unis et le Mexique », a noté Don Walker, président du CPSCA. « Il est très important d'obtenir l'approbation du Parlement pour cet accord afin d'assurer une concurrence équitable et que le Canada puisse ainsi attirer de nouveaux investissements et créer des emplois ici ».

Au cours de la réunion, les membres ont également entendus Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec, qui a présenté les résultats d'une étude explorant la possibilité de créer une industrie de batteries au lithium-ion au Québec.

« Ensemble, nous construisons une nation d'innovateurs, ce qui fait du Canada un endroit tout désigné où rechercher de l'expertise en période de changement et de transformation », a souligné le ministre Bains. « Notre gouvernement est déterminé à appuyer l'industrie automobile canadienne tout au long de la création de véhicules connectés et autonomes, à faibles émissions. »

« L'Ontario est un chef de file autant dans le secteur de l'automobile que dans le secteur des technologies de l'information. Nous sommes alors idéalement positionnées pour concevoir, créer et fabriquer la prochaine génération de véhicules. Les exigences élargies de l'ALENA 2.0 en matière de contenu nord-américain entraîneront une amélioration des possibilités d'approvisionnement et d'investissement », a déclaré le ministre Fedeli. « Notre gouvernement collabore étroitement avec l'industrie pour tirer parti de ces possibilités en ouvrant l'Ontario aux entreprises et aux emplois, en favorisant la recherche et l'innovation et en investissant dans les compétences de la main-d'œuvre ».

Contexte

Le CPSCA est une organisation dirigée par l'industrie dont le mandat est d'aborder les principales questions liées à la concurrence auxquelles est confrontée l'industrie canadienne de l'automobile. Il est formé des chefs de la direction des cinq constructeurs de véhicules automobiles au Canada, des chefs de la direction des plus importants fournisseurs de pièces, de représentants des syndicats, du milieu universitaire, d'associations de fournisseurs de pièces de rechange et de concessionnaires ainsi que des ministres du gouvernement fédéral et des gouvernements de l'Ontario et du Québec responsables de l'industrie. La réunion d'hier était présidée par Don Walker, président du CPSCA et président de Magna International Inc.

