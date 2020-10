La toute première pièce de circulation canadienne de 1 $ colorée émise par la MONNAIE royale canadienne marque le 75e anniversaire de la signature de la charte de l'Organisation des Nations Unies

« Il y a soixante-quinze ans, le Canada était l'un des premiers signataires de la Charte qui mena à la création des Nations Unies et nous sommes fiers du leadership dont nous faisons preuve au sein de cette institution pour rendre notre monde plus juste et plus pacifique », a déclaré l'honorable Karina Gould, ministre du Développement international. « Le gouvernement du Canada espère que la pièce spéciale de un dollar de la Monnaie royale canadienne, qui circulera d'un océan à l'autre, restera un symbole de l'importance toujours aussi grande de l'Organisation des Nations Unies et de la véritable confiance de notre pays dans la coopération internationale. »

« La Monnaie est fière de célébrer l'histoire, la culture et les valeurs du Canada au moyen de pièces de monnaie qui rejoignent des millions de Canadiens. Nous sommes également heureux de raconter l'important rôle du Canada dans la fondation de l'Organisation des Nations Unies il y a 75 ans de cela », a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Nous sommes honorés et ravis de mettre en lumière, en ajoutant de la couleur pour la toute première fois à une pièce de circulation canadienne de un dollar, un moment où les membres fondateurs de l'ONU ont choisi de miser sur une promesse de coopération internationale, de paix et de sécurité. »

Le motif au revers de la pièce de circulation de un dollar soulignant le 75e anniversaire de la signature de la Charte de l'Organisation des Nations Unies par le Canada a été conçu par l'artiste Joel Kimmel de Westport, en Ontario.

On y voit un globe terrestre bordé d'une couronne de rameaux d'olivier - un clin d'œil au logo de l'ONU - et accompagné d'une feuille d'érable pour symboliser l'engagement du Canada à l'égard de l'ONU et de ses valeurs. Ce motif central est entouré de la double date « 1945-2020 » et des inscriptions « CHARTE DE L'ONU » et « UN CHARTER » le long de la tranche.

Deux millions de pièces colorées, rehaussées d'une feuille d'érable rouge et de rameaux d'olivier dans la même teinte de bleu que le drapeau de l'Organisation des Nations Unies, entrent en circulation aujourd'hui. Il existe également une version non colorée de la pièce, dont le tirage est limité à un million d'exemplaires. L'avers est à l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, créée par l'artiste canadienne Susanna Blunt en 2003.

La Monnaie souligne également cet anniversaire en lançant un ensemble de collection de pièces-souvenirs comprenant les deux versions (colorée et non colorée) de la pièce de circulation commémorative et les versions hors-circulation des pièces de circulation classiques 2020 (5 cents à 2 $). L'ensemble est offert à 22,95 $, et le tirage est limité à 100 000 exemplaires.

Il est possible de commander cet article de collection dès aujourd'hui en communiquant avec la Monnaie par téléphone au 1-800-267-1871 au Canada, au 1-800-268-6468 aux États-Unis, et en ligne à l'adresse www.monnaie.ca/victoire. Ils sont aussi vendus dans la boutique de la Monnaie royale canadienne à Winnipeg, ainsi que par l'entremise de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. La Monnaie est l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

Des images de la pièce de circulation et des produits numismatiques sont accessibles ici.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1317742/Monnaie_royale_canadienne_La_toute_premi_re_pi_ce_de_circulation.jpg

Renseignements:

Alex Reeves

Chef principal, Affaires publiques

Téléphone : 613-884-6370

[email protected]

SOURCE Monnaie royale canadienne

Liens connexes

https://www.mint.ca/