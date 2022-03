- Jay Baruchel est l'animateur et le producteur délégué des six épisodes de cette série ludique et décalée à propos de la fin du monde, diffusée sur Crave à compter du 30 avril -

Comptes à identifier : @Crave_PR, @CraveCanada, @TheLede_CA

TORONTO, le 28 mars 2022 /CNW/ - Il y a une chose qui est certaine dans la vie : la mort. Ce qui demeure toutefois incertain, c'est de savoir comment (ou si) l'espèce humaine s'éteindra complètement, et ce que fera l'humanité pour s'adapter ou même prospérer face aux catastrophes qui la menacent. Le moment est venu d'explorer cette crise existentielle complexe : Crave a annoncé aujourd'hui que sa nouvelle série originale WE'RE ALL GONNA DIE (EVEN JAY BARUCHEL) pourra être visionnée en anglais et en français sur Crave dès le samedi 30 avril. Animée par l'acteur, réalisateur et scénariste canadien Jay Baruchel (Goon, This Is The End), la série de six épisodes d'une demi-heure aborde le sujet de la fin du monde avec intelligence et humour sous les angles de la science, de la psychologie, de la culture populaire et de la philosophie.

Dans chaque épisode, Jay Baruchel, qui nourrit une fascination pour l'apocalypse, explore avec une véritable curiosité et un émerveillement authentique les différentes manières dont l'humanité pourrait être anéantie : un astéroïde qui pulvériserait la planète, une catastrophe nucléaire, une pandémie meurtrière, une invasion extraterrestre, un cataclysme volcanique, une apocalypse climatique… Mettant en vedette certains des scientifiques, militants et experts les plus réputés de leur domaine respectif, la série, qui fait la part belle à des idées scientifiques révolutionnaires et à des innovations technologiques visant à protéger l'humanité, est porteuse de l'espoir suprême que les êtres humains s'unissent pour créer ensemble un monde meilleur.

« J'ai vraiment très hâte que tout le monde puisse voir cette série époustouflante sur laquelle nous travaillons depuis deux ans, s'enthousiasme Jay Baruchel. Je suis extrêmement fier du résultat. Je crois que le public la trouvera aussi informative que drôle, et aussi rassurante qu'absolument terrifiante. »

Vous trouverez ci-dessous les synopsis des six épisodes explosifs :

Épisode 1 - Les astéroïdes

Le monde pourrait-il être détruit par un astéroïde? Jay rencontre des experts, dont le responsable de la défense planétaire à la NASA, pour savoir si « nous allons tous mourir ».

Épisode 2 - La guerre nucléaire

Jay apprend que l'apocalypse nucléaire est loin d'être uniquement un vestige de la Guerre froide; en fait, la menace est plus réelle que jamais.

Épisode 3 - Les pandémies

En pleine pandémie de COVID-19, Jay doit faire face à la menace existentielle de la maladie tout en tenant compte du danger supplémentaire des virus créés par l'humain.

Épisode 4 - Les extraterrestres

Jay croit que la vie existe ailleurs dans l'univers et qu'à tout le moins, des extraterrestres nous observent. Mais représentent-ils une menace? (Peut-être bien!)

Épisode 5 - Les volcans

Jay apprend l'existence d'une menace étonnante. On ne pense pas souvent aux supervolcans, mais leur éruption a le pouvoir de modifier le climat de la Terre.

Épisode 6 - La crise climatique

Jay se penche sur l'urgence de s'attaquer aux changements climatiques et envisage ce que nous pouvons faire en tant qu'espèce pour nous sauver de… nous-mêmes!

La série WE'RE ALL GONNA DIE est produite conjointement par 90th Parallel Productions et Crave de Bell Média, avec la participation du Fonds des médias du Canada (FMC), du Gouvernement du Canada - Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et Ontario Créatif - programme de crédit d'impôt. Victoria Lean signe et réalise la série, qu'elle produit également avec Stuart Henderson et Ben Travers. Jay Baruchel, Stuart Henderson et Gordon Henderson sont producteurs délégués. Pour Bell Média, Tina Apostolopoulos est la directrice principale de la production, Rachel Goldstein-Couto est la directrice du développement, Sarah Fowlie est la directrice, Programmation originale et Carlyn Klebuc est la directrice générale, Programmation originale. Justin Stockman est le vice-président, Développement de contenu et programmation pour Bell Média. Karine Moses est la première vice-présidente, Développement de contenu et nouvelles, pour Bell Média.

À propos de Crave

Avec une programmation contenant un grand nombre d'œuvres primées aux Oscars®, aux prix Emmy® et aux prix Gémeaux, Crave offre un divertissement de premier choix au Canada avec HBO, HBO Max Originals, SHOWTIME®, STARZ, des films à succès d'Hollywood, et propose une grande sélection de séries originales en anglais et en français. Crave appui l'industrie de la production canadienne en contribuant au financement de nombreux films, et présente des sélections acclamées des plus prestigieux festivals de films du Canada, notamment le Festival international du film de Toronto, le Festival international du film asiatique Reel de Toronto, HOT DOCS, ImagineNATIVE et le Festival du film LGBT Inside Out.

Crave est un service de télévision et de diffusion en continu offert en français et en anglais, dont des milliers d'heures de contenu en français. Crave est disponible directement pour tous les Canadiens ayant accès à Internet sur Crave.ca, via iOS et Android, et d'autres plateformes telles que Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, certains téléviseurs intelligents LG, PlayStation, Roku, certains téléviseurs intelligents Samsung et Xbox One. Le service est également offert en anglais par l'entremise des câblodistributeurs participants et réparti sur dix chaînes de télévision linéaires et sur demande en haute définition diffusées 24 heures sur 24. Crave est une propriété de Bell Média, le plus important fournisseur de contenu au pays, diffusant sur les plateformes réseau, numériques, payantes et spécialisées les émissions les plus écoutées et primées au Canada. Visitez notre site Web à Crave.ca.

À propos de Bell Média

Bell Média est la première entreprise de création de contenu au pays avec des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, des médias numériques et de l'affichage. Ces actifs comprennent 35 stations de télévision qui font partie des réseaux CTV et Noovo, 27 chaînes spécialisées, dont les chefs de file des sports RDS et TSN, les services de diffusion en continu Crave, RDS Direct et TSN Direct, la marque iHeartRadio Canada qui englobe 215 chaînes musicales, dont 109 stations de radio dans 58 marchés canadiens, et le réseau d'affichage extérieur Astral. Bell Média est également partenaire de Pinewood Toronto Studios, de MTL Grandé Studios, de Juste pour rire et de Dome Productions, l'un des principaux fournisseurs d'installations de production en Amérique du Nord. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour en savoir plus, visitez BellMedia.ca .

SOURCE Crave