Dans le cadre de l'annonce, la Grom de troisième génération devient la tête d'affiche, car il s'agit d'un modèle amusant et plaisant qui fait l'objet d'une refonte complète pour 2022. Lancée dans certains marchés l'automne dernier et maintenant destinée au Canada, plus de 750 000 unités ont été vendues dans le monde entier. La Grom a attiré un nombre impressionnant d'adeptes passionnés à la rechercher de sensations et le nouveau modèle ne manquera pas de maintenir le même niveau d'intérêt au sein de la communauté des enthousiastes au Canada.

La nouvelle carrosserie saisissante lui confère une nouvelle allure audacieuse, alors que le nouveau moteur fringant est équipé d'un cinquième rapport pour procurer des performances accrues dans une grande diversité de situations de conduite. Avec la nouvelle génération de la Grom, l'excellente économie de carburant, les faibles coûts d'utilisation et d'entretien, l'attention aux détails et la fiabilité légendaire de Honda sont toujours au rendez-vous.

Grom 2022

L'emblématique Grom prend un virage important cette année et, grâce à sa vaste transformation, elle s'affirme comme une moto plus raffinée et plus facile à conduire. Le moteur plus efficace est maintenant doté d'un cinquième rapport offrant une plus grande souplesse, tandis qu'une selle plus plate peut accueillir des conducteurs de tailles variées. La capacité du réservoir de carburant passe de 5,5 à 6 litres, pour plus de plaisir entre les arrêts, et un écran à cristaux liquides (ACL) multifonction permet de tout voir facilement. Les versions standard et ABS sont disponibles en une combinaison tricolore saisissante de blanc, rouge et bleu, avec des graphismes stylisés et un ressort d'amortisseur jaune, ainsi qu'une finition dorée pour les roues, les étriers de frein et la fourche.

Couleurs

Blanc horizon nacré (Tricolore)

PDSF :

3 899 $



Version ABS : 4 099 $

Disponible : Mai 2021

https://motorcycle.honda.ca/model/naked_fr/Grom

NC750X 2021

Une série emballante de mises à jour pratiques et axées sur la performance rehausse les avantages et les compétences de la vénérable NC750X 2021. Déjà reconnu pour sa grande souplesse, le moteur du modèle bénéficie d'une puissance accrue, d'un régime maximal plus élevé et des rapports de boîte révisés pour offrir une réponse exaltante à bas régime. L'accélérateur à commande électronique fait équipe avec trois modes de conduite et un système de contrôle sélectionnable du couple Honda (HSTC) raffiné, tout en aidant la moto à maintenir son économie de carburant exceptionnelle. Ces gains de performance s'accompagnent d'un tout nouveau cadre et d'un style plus dynamique, d'une réduction de poids de 6 kg, ainsi que des améliorations pratiques comme un plus grand compartiment de rangement à l'avant, une hauteur de selle plus basse de 30 mm, un pare-brise avec protection accrue et un éclairage à DEL. Offerte en versions à transmission manuelle et à transmission DCT.

Couleur : Rouge Grand Prix

PDSF

9 799 $



Version ABS : 10 799 $

Disponible : Mai 2021

https://motorcycle.honda.ca/model/adventure_fr/nc750xa

CB1000R Black Edition 2021

La CB1000R 2021 mise à jour s'inspire de son apparence Neo Sports Café avec une posture plus audacieuse et un style fini noir. La CB1000R est conçue pour se démarquer de la foule, ses concepteurs s'étant éloignés de la formule supersport aux lignes très épurées pour mettre plutôt l'accent sur un ensemble équilibré qui allie forme et fonction. Cette approche se poursuit en 2021, la CB1000R présentant un design plus compact et plus élégant, une posture plus agressive et des réglages révisés pour une puissance plus linéaire. Parmi les nouvelles caractéristiques qui attirent l'attention, il y a un écran à matrice active de 5 pouces, un phare remodelé, des roues redessinées et une prise de charge USB située sous la selle. Le suffixe « Black Edition » s'ajoute également au nom du modèle pour s'agencer aux composants noirs. De même, la moto est équipée d'un pare-brise, d'une housse pour la selle passager et d'une fonction de passage rapide des rapports.

Couleur : Noir graphite

PDSF : 15 799 $

Disponible : Mai 2021

https://motorcycle.honda.ca/model/naked_fr/cb1000r

