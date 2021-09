Pour répondre aux besoins et aux désirs des jeunes acheteurs actifs, la nouvelle Civic à hayon est aussi équipée de série de nouvelles technologies de sécurité, et possède une nouvelle conception intérieure sportive et épurée qui offre une polyvalence accrue et la plus grande banquette arrière jamais posée dans une Civic à hayon.

« Dans la foulée de la toute nouvelle Civic berline de 11e génération construite au Canada, qui a connu un grand succès, la Civic à hayon est la Civic à 5 portes la plus plaisante à conduire que nous ayons jamais produite, affirme Steve Hui, vice-président adjoint, Honda Canada. Sa conception élégante à toit profilé et sa boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses livrable en font une nouvelle offre excitante dans la famille Civic, avec les modèles Si et Type R qui arriveront bientôt. »

La Civic à hayon est la deuxième d'une série de nouvelles variantes de la Civic de 11e génération qui comprendra aussi les modèles haute performance Si et Type-R.

Prix et cotes d'économie de carburant de la Civic à hayon 2022

Version Moteur PDSFi PDSF plus les frais de transport de 1 700 $ii Économie de carburantiii Ville/route/combinée LX (boîte manuelle) 2 L 28 000 $ 29 700 $ 9,1 / 6,6 / 8,0 LX (boîte CVT) 2 L 28 000 $ 29 700 $ 8,0 / 6,2 / 7,2 Sport (boîte manuelle 6 vit.) 1,5 Turbo 31 500 $ 33 200 $ 8,5 / 6,3 / 7,5 Sport (boîte CVT) 1,5 Turbo 31 500 $ 33 200 $ 7,7 / 6,3 / 7,1 Sport Touring (boîte manuelle 6 vit.) 1,5 Turbo 35 000 $ 36 700 $ 8,5 / 6,3 / 7,5 Sport Touring (boîte CVT) 1,5 Turbo 35 000 $ 36 700 $ 7,7 / 6,3 / 7,1

Un plaisir de conduire accru et de la valeur à n'en plus finir

La toute nouvelle Civic à hayon 2022 se fait plus attrayante encore grâce à un caractère de conduite encore plus sportif, surtout quand elle est équipée de la boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses livrable.

Construite sur la même plateforme de classe mondiale que la toute nouvelle Civic berline de 11e génération acclamée par la critique et construite à Alliston, en Ontario, la Civic à hayon 2022 profite des mêmes améliorations apportées à la carrosserie, au châssis, au groupe motopropulseur, aux technologies de sécurité et aux performances en général. Il s'agit de la Civic à hayon la plus plaisante à conduire et la plus raffinée, confortable, polyvalente et débordante de caractéristiques jamais produite.

Les technologies de sécurité de pointe sont offertes de série sur toutes les Civic. Toutes les Civic à hayon 2022 sont équipées des nouveaux coussins gonflables de nouvelle génération pour conducteur et passager avant, ainsi que de la suite élargie de technologies de sécurité et d'assistance au conducteur Honda SensingMD, qui ajoute l'assistance en cas de congestion et une sensation plus douce et plus naturelle des fonctions telles que le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance au franchissement involontaire de ligne. Un rappel des sièges arrière et un rappel des ceintures de sécurité arrière sont également nouveaux et offerts de série sur toute la gamme.

Pour la première fois en 2022, la Civic à hayon LX est équipée de série d'un moteur 4 cylindres souple et réactif de 2,0 litres à aspiration naturelle qui produit 158 chevaux (à 6 500 tr/min, SAE nette), combiné à une boîte de vitesses à variation continue (CVT) ou à une boîte manuelle à 6 vitesses livrable qui permet de passer les rapports rapidement. La Civic LX est également dotée d'un écran tactile couleur de 7 pouces facile à utiliser avec intégration de CarPlayMD d'Apple et d'Android AutoMC, du démarrage à bouton-poussoir, d'un écran d'instrumentation partiellement numérique, de phares à DEL et d'un dossier arrière divisé 60/40 rabattable. Elle possède un vaste espace de chargement de 693 litres.

La Civic à hayon Sport a son propre style et offre plus de puissance grâce à son moteur 4 cylindres de 1,5 litre turbocompressé et à sa boîte CVT qui a été raffinée pour améliorer sa réactivité et la conduite. Désormais doté de la commande électronique du calage et de la levée variables (VTECMD) aux soupapes d'échappement, le moteur produit 180 chevaux (à 6 000 tr/min, SAE nette) et un couple de 177 lb-pi (entre 1 700 et 4 500 tr/min, SAE nette) avec de l'essence sans plomb. Cette version peut aussi être combinée à une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses livrable. Un nouveau mode de conduite Sport est offert de série avec la boîte CVT. Les jantes de 18 pouces noir Berlina brillant sont offertes de série avec des pneus à profil bas 235/40R-18, des garnitures extérieures noires et un embout d'échappement double chromé. Parmi les améliorations intérieures de la version Sport, citons la chaîne audio à 8 haut-parleurs, les sièges propres à la version Sport, le pommeau de levier de vitesses gainé de cuir et le volant chauffant, les palettes de changement de vitesse (boîte CVT seulement) et les pédales sport.

Regorgeant de caractéristiques supplémentaires, la Civic à hayon Sport Touring domine la gamme. Elle est équipée de série du moteur 4 cylindres turbocompressé de 1,5 litre et de la boîte CVT, et pour ceux qui recherchent un engagement maximal du conducteur, la boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses est livrable. Les antibrouillards à DEL et les jantes en alliage de 18 po usinées sont offerts de série, tout comme les capteurs de stationnement avant et arrière, le contrôle du freinage à basse vitesse et le système d'alerte de trafic transversal arrière.

À l'intérieur, la Sport Touring est équipée d'une chaîne audio haut de gamme Bose dotée d'un nouvel écran tactile couleur de 9 pouces avec intégration sans fil de CarPlayMD d'Apple et d'Android AutoMC. Un écran d'instrumentation entièrement numérique et personnalisable de 10,2 po est offert de série, de même que deux ports USB arrière de 2,5 A, le siège du passager avant à 4 réglages électriques et le volant chauffant gainé de cuir.

Tous les détails sur la toute nouvelle Honda Civic à hayon 2022, y compris une liste complète des spécifications et caractéristiques, seront disponibles sur https://www.honda.ca/civic_hayon dès le 1er octobre, date de la mise en vente du véhicule au Canada.

À propos de Honda Canada

Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et elle est la société mère pour les marques de véhicules Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, la société a produit des moteurs et plus de neuf millions de voitures et de camions légers à son usine d'Alliston, en Ontario, où le Honda CR-V et la Civic sont fabriqués. Honda Canada a investi plus de 4,7 milliards de dollars au Canada et elle achète chaque année pour près de 2,1 milliards de dollars de biens et services de fournisseurs canadiens. Honda Canada a vendu plus de 5 millions de voitures et camions légers de marques Honda et Acura au pays. Pour de plus amples renseignements concernant Honda Canada, visitez le site Web www.hondacanada.ca .

__________________________ i Prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) excluant les taxes, le permis, l'immatriculation, les frais de transport de 1 700 $ et les options. Les prix des concessionnaires peuvent varier. ii PDSF plus 1 700 $ de frais de transport, excluant les taxes, le permis, l'immatriculation et les options. Les prix des concessionnaires peuvent varier. iii Basé sur les cotes de consommation de carburant de 2022; à utiliser à des fins de comparaison seulement; votre consommation de carburant variera en fonction de la façon dont vous conduisez et entretenez votre véhicule, des conditions de conduite et d'autres facteurs.

SOURCE Honda Canada Inc.

Renseignements: John Bordignon - [email protected]

Liens connexes

www.honda.ca