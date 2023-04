La Tournée VisTaScience visitera les établissements scolaires du Québec afin de promouvoir les métiers de l'industrie des produits pharmaceutiques et biotechnologiques

LAVAL, QC, le 25 avril 2023 /CNW/ - Pharmabio Développement initie La Tournée VisTaScience et offrira dès l'automne 2023 un spectacle-conférence pour les élèves du secondaire, les étudiants de sciences des établissements collégiaux et les étudiants inscrits aux programmes scientifiques universitaires. Animé par une équipe de vulgarisateurs scientifiques, le spectacle-conférence sera présenté dans plus de 80 établissements scolaires. La Tournée VisTaScience visitera le Québec pour rencontrer des dizaines de milliers de jeunes. La tournée est prévue jusqu'à l'automne 2024 et elle est offerte gratuitement aux établissements qui en feront la demande.

Le spectacle-conférence abordera les formations, les différents métiers et les aspirations de professionnels rencontrés au fil des années avec la campagne VisTaScience. La tournée s'inscrit dans les contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) du Ministère de l'Éducation en offrant des outils aux enseignants.es et aux conseillers.ères d'orientation afin d'aiguiller les jeunes sur leur cheminement scolaire et professionnel. Avec un ton humoristique et léger, le spectacle-conférence conserve la nature scientifique de l'industrie. « La Tournée et la campagne VisTaScience sont de belles opportunités de mettre en valeur des professionnels qui chaque jour s'efforcent d'améliorer la qualité de vie d'êtres humains, et ce, avec passion. Ce sont des modèles et s'ils peuvent influencer positivement un jeune dans son choix de carrière, ce sera pour nous : mission accomplie » Kim Bourgeois, directrice générale de Pharmabio Développement.

La campagne VisTaScience

VisTaScience est une campagne nationale de recrutement dans les écoles secondaires, les établissements d'enseignement collégial et universitaire qui met de l'avant les métiers de l'industrie des produits pharmaceutiques et biotechnologiques. Démarrée au début de l'année 2021, la campagne se déploie sur les réseaux sociaux avec du contenu pensé et élaboré pour les jeunes. La campagne rejoint également les conseillers.ères en orientation et les jeunes dans les événements organisés dans les écoles ou les foires de l'emploi. Le site Internet www.VisTaScience.ca rassemble toutes les informations sur l'industrie, les formations et les métiers.

À propos de Pharmabio Développement

Pharmabio Développement, le Comité sectoriel de main-d'œuvre des industries des produits pharmaceutiques et biotechnologiques du Québec, est une corporation sans but lucratif, regroupant des représentants des associations patronales, des entreprises, des syndicats et des organismes gouvernementaux. Soutenu financièrement par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), le comité sectoriel de main-d'œuvre a pour mission de participer activement au développement de la main-d'œuvre et de l'emploi du secteur pharmaceutique et biotechnologique.

Animation : Jean-Daniel Doucet et Stéphanie Jolicoeur

Mise en scène : Sébastien Guindon

Pour informations

Christina Pinto Jean-Philippe Biron Coordonnatrice de projets communication et promotion Producteur de La Tournée VisTaScience Pharmabio Développement Virus1334 Inc. [email protected] / 450 629-8885 poste 102 [email protected] / 438 886-1037

