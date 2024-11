9E ÉDITION DU « GRAND RENDEZ-VOUS RH MANUFACTURIER »

Le Grand rendez-vous RH du secteur manufacturier accueille annuellement plus de 350 responsables RH lors de l'événement annuel dédié à l'innovation en gestion des talents

DRUMMONDVILLE, QC, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Douze comités sectoriels de main-d'œuvre, regroupant plus de 14 000 entreprises manufacturières québécoises, sont fiers d'annoncer la tenue du Grand rendez-vous RH du secteur manufacturier.

Ce rassemblement annuel, qui attire plus de 350 responsables des ressources humaines se tiendra le 12 novembre 2024 au Centrexpo Cogeco de Drummondville. Il s'agira d'une occasion incontournable pour les professionnels RH d'échanger sur les défis actuels et de découvrir les meilleures pratiques en matière de gestion des talents.

Thème de l'événement : « Gestion des compétences et bien-être organisationnel »

Les participants auront l'opportunité d'assister à deux conférences animées par des experts de renom, de prendre part à des tables rondes interactives, et de découvrir des solutions adaptées pour relever les défis actuels des ressources humaines, notamment en matière de gestion des compétences et d'expérience employé.

Intervenants de renom

L'événement accueillera des personnalités influentes telles que Jean-Baptiste Audrerie et Pierre Vercheval et, ainsi que des leaders d'entreprises de renom. Des panélistes issus d'organisations comme LG Cloutier, Laboratoires Charles River, Bain Magique, Groupe St-Hubert, Creaform, Continental et Lepage Millwork partageront leurs visions et leurs expériences pour inspirer les acteurs RH à réinventer leurs stratégies en matière de gestion des compétences et de bien-être au travail.

Animatrice chevronnée

L'événement sera animé par Marie-Claude Lavallée, journaliste et animatrice chevronnée, qui guidera les discussions tout au long de la journée. Plus de 350 professionnels RH ont déjà confirmé leur présence, garantissant ainsi une rencontre enrichissante et productive pour l'ensemble des participants.

À PROPOS DES CSMO (organisateurs de l'événement)

Les comités sectoriels de main-d'œuvre (CSMO) sont des organismes autonomes reconnus comme partenaires par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). Ils regroupent principalement des représentants des employeurs et de la main-d'œuvre de leur secteur d'activité.

Les membres des CSMO se mobilisent et se concertent pour mettre en place des solutions adaptées aux besoins communs de la main-d'œuvre. Ils évitent ainsi aux entreprises des investissements coûteux dans la recherche de solutions individuelles.

Invitation aux médias :

Veuillez svp nous confirmer votre présence sur place avant la tenue de l'événement aux coordonnées ci-dessous et il nous fera plaisir de vous y accueillir et de répondre à vos questions.

SOURCE Pharmabio Développement

Pour plus d'informations : Alexandra Charbonneau, Tél: 450 629-8885 poste 100, [email protected]