MONTRÉAL, le 27 mars 2024 /CNW/ - Pour la troisième fois dans la Belle Province, les amateurs de Afrobeats accueilleront la sensation internationale nigériane, Davido, en compagnie des invités spéciaux les chanteurs français Tay C et l'haïtien Tony Mix, le vendredi 19 avril à la Place Bell de Laval. Sa tournée mondiale, intitulée Timeless, s'arrêtera également au célèbre Madison Square Garden de New York, puis à Orlando, en Floride.

Davido, le "Roi de l'Afrobeats", a joué un rôle essentiel dans la mondialisation du genre, en associant ses racines nigérianes à des sons universellement attrayants. Il sera accompagné en première partie par Tay C, l'auteur-compositeur-interprète qui connaît une ascension spectaculaire parmi les artistes français de R&B et de Afrobeats, et par le DJ/chanteur haïtien Tony Mix, dont les chansons électrisantes sont rapidement devenues des hymnes pour les amateurs de musique des Caraïbes et de Afrobeats.

Le hit de Chris Brown, "Sensational" avec Davido et Lojay, a franchi 100 millions de streams sur YouTube et Spotify. Reconnu pour ses collaborations avec Angélique Kidjo, Lil Baby et Popcaan, et ses titres comme "Unavailable" et "Fall", Davido a su captiver des générations d'amateurs. L'engouement pour l'Afrobeats à Montréal, illustré par des concerts à guichets fermés, témoigne du dynamisme culturel de la ville et de son intérêt marqué pour ce genre musical.

Les billets pour le Timeless Tour de Davido le vendredi 19 avril sont disponibles sur ticketmaster.ca et pour plus d'informations sur l'artiste et la tournée, visitez iamdavido.com .

À PROPOS DE DAVIDO

Davido est un artiste d'Afrobeats né aux États-Unis et élevé au Nigeria, avec plus de 2 milliards de streams. Il a mené la bande originale de la Coupe du Monde FIFA 2022 et a vendu à guichets fermés l'O2 Arena de Londres à deux reprises. Son troisième album, "A Better Time", a accumulé plus de 560 millions de streams, avec des hits comme "High" et "Shopping Spree". L'influence de Davido s'étend des États-Unis à l'Afrique, comblant les écarts culturels par la musique. Il a fondé le label DMW en 2016, nourrissant des talents tels que Mayorkun et Peruzzi, et est connu comme le 'Roi de l'Afrobeats'.

